Российские паралимпийцы примут участие в новогоднем спортивном празднике

23 декабря в спорткомплексе «Норд Арена» состоится новогодний спортивный праздник для детей с инвалидностью. В нём примут участие двадцатикратная чемпионка России, фехтовальщица Людмила Васильева и золотая медалистка Паралимпийских игр в Лондоне Светлана Сергеева.

Организаторами мероприятия выступают социальный кластер Архангельской области и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда».

По мнению Светланы Сергеевой, такие мероприятия дают детям с ограниченными возможностями и их родителям возможность общения друг с другом, новые знакомства, помогают в адаптации в обществе и самореализации.

Как отметил Илья Бурый, директор региональной физкультурно-оздоровительной программы благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда», специалистами фонда накоплен огромный опыт в реабилитации и социализации детей с инвалидностью.

На празднике они продемонстрируют варианты использования спортивного инвентаря в занятиях адаптивной физкультурой и представят новые технологии организации спортивно-массовых мероприятий для детей с ограниченными возможностями.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области