Санкт-Петербургский международный форум труда приглашает участников

Организаторами мероприятия, которое пройдёт с 15 по 17 марта в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», выступили правительство Санкт-Петербурга, СПбГУ и компания «Экспофорум Интернэшнл» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Центральная тема грядущего форума – «Новый труд». На площадках будут широко обсуждаться концепции труда будущего, подходы к эффективному государственному регулированию рынка труда, вопросы формирования и развития человеческого капитала в России и мире.

Затронут участники форума и актуальные сегодня темы миграции и глобализации рынка труда, а также вопрос социального партнёрства.

В те же дни в рамках Петербургского международного молодёжного форума труда (ПММФТ) пройдут дискуссии по всему спектру научных и прикладных вопросов в сфере труда молодёжи. Тысячи соискателей встретятся с работодателями на молодёжном карьерном форуме.

К участию в мероприятии приглашены представители Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, крупнейших научно-исследовательских учреждений и учреждений профессионального образования, ассоциаций работодателей, бизнеса.

К участию приглашаются заинтересованные предприятия и организации Архангельской области. Регистрация участников – на сайте форума.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области