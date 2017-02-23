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Журналистов приглашают к участию в конкурсе

23 февраля 13:30

Продолжается прием творческих работ на конкурс ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности.

В ходе конкурса осуществляется отбор лучших произведений, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена их деятельность. Стоит напомнить, что в этом году отмечается 100-летие со дня основания органов государственной безопасности.

Напомним, что премия в области литературы и искусства существовала с 1978 по 1989 годы. Ее лауреатами становились такие известные мастера, как Павел Чухрай, Вячеслав Тихонов, Георгий Жжёнов, Юлиан Семенов. После длительного перерыва конкурс был возрожден в 2006 году.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и радиопередач);
  • «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);
  • «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов – отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);
  • «Кино- и телефильмы» (режиссерская работа в игровом кино);
  • «Актерская работа» (актерское мастерство в игровом кино);
  • «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).

На конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности, созданные в текущем и предыдущем годах.

Заявки на участие могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами.

Заявки оформляются в произвольной форме с указанием номинации. В заявках физических лиц указываются фамилия, имя, отчество автора произведения, домашний адрес с почтовым индексом, контактные телефоны. В заявках юридических лиц – полное наименование, почтовый адрес, контактные телефоны.

К заявке прилагаются: конкурсная работа, краткая справка об издании и авторе произведения; аннотация на произведение; отзывы, рецензии, статьи в прессе (если таковые имеются).

При выдвижении коллективного произведения представляются сведения о руководителях творческого коллектива.

Конкурсные работы представляются:

  • литературные произведения – в виде опубликованного печатного издания в 2-х экземплярах;
  • журналистские работы – в отпечатанном виде с указанием названия издания, в котором они опубликованы, и даты опубликования, в 2-х экземплярах;
  • видеоматериалы – на видеокассетах формата VHS, Betaсam SP или на лазерных носителях формата CD и DVD, в 2-х экземплярах;
  • аудиоматериалы – на аудиокассетах или компакт-дисках, в 2-х экземплярах;
  • Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. Заявки на участие принимаются до 1 октября текущего года.

Итоги конкурса подводятся в декабре месяце текущего года.

Конкурсные работы направляются в запечатанных конвертах с пометкой «На конкурс ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности» по адресу: 107031, Москва, Лубянская пл., 2, Центр общественных связей ФСБ России.

Контактный телефон (495) 914-39-08, факс (495) 625-05-78.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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