Журналистов приглашают к участию в конкурсе

Продолжается прием творческих работ на конкурс ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности.
В ходе конкурса осуществляется отбор лучших произведений, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена их деятельность. Стоит напомнить, что в этом году отмечается 100-летие со дня основания органов государственной безопасности.
Напомним, что премия в области литературы и искусства существовала с 1978 по 1989 годы. Ее лауреатами становились такие известные мастера, как Павел Чухрай, Вячеслав Тихонов, Георгий Жжёнов, Юлиан Семенов. После длительного перерыва конкурс был возрожден в 2006 году.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
На конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности, созданные в текущем и предыдущем годах.
Заявки на участие могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами.
Заявки оформляются в произвольной форме с указанием номинации. В заявках физических лиц указываются фамилия, имя, отчество автора произведения, домашний адрес с почтовым индексом, контактные телефоны. В заявках юридических лиц – полное наименование, почтовый адрес, контактные телефоны.
К заявке прилагаются: конкурсная работа, краткая справка об издании и авторе произведения; аннотация на произведение; отзывы, рецензии, статьи в прессе (если таковые имеются).
При выдвижении коллективного произведения представляются сведения о руководителях творческого коллектива.
Конкурсные работы представляются:
Итоги конкурса подводятся в декабре месяце текущего года.
Конкурсные работы направляются в запечатанных конвертах с пометкой «На конкурс ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности» по адресу: 107031, Москва, Лубянская пл., 2, Центр общественных связей ФСБ России.
Контактный телефон (495) 914-39-08, факс (495) 625-05-78.