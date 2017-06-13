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Северодвинский школьник стал победителем Startup Village Junior в Москве

13 июня 15:00 Молодежь Инновации

Воспитанник северодвинского центра юношеского научно-технического творчества 13-летний Марк Неумоин покорил жюри «Сколково».

Юный изобретатель представил устройство для сбора отработанных батареек «Эко-ёжик». Оно автоматически измеряет напряжение в батарейках, отработанные складывает в специальный контейнер, а пригодные для использования отдаёт обратно. По мнению Марка, это устройство будет востребовано в магазинах и на предприятиях.

— Мне понравилась деловая и позитивная атмосфера на мероприятии. После научных дискуссий и мастер-классов появились планы на новые проекты. Кроме того, теперь у меня есть первый крупный заказчик, который попросил меня сделать устройство, о котором я пока не могу говорить, – поделился Марк Неумоин.

В мероприятии принимали участие более 50 человек: победители конкурса перспективных проектных разработок образовательного центра «Сириус» и всероссийского инженерного конкурса детских работ «Ш.У.Стр.И.К.» из регионов России.

Чтобы попасть на программу Startup Village, объединяющую на одной площадке успешных предпринимателей, инвесторов и основателей стартап-проектов, школьникам пришлось пройти серьезные конкурсные отборы, организованные фондом «Сколково», образовательным фондом «Талант и успех» и Фондом содействия инновациям. 

Образовательная программа включала знакомство с молодыми предпринимателями, учеными из разных стран, защиту собственных проектов, мастер-классы, посещение лабораторий «Сколтеха» и учебного центра «Боинг».

— Нередко дети благодаря «незашоренному» взгляду на мир видят решение какой-либо проблемы лучше взрослых. Сегодня созданы и будут создаваться условия для реализации их потенциала, потому что реальность требует новых подходов, – отметил генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв. – Движение активных школьников, которые творчески мыслят, должно шириться и подпитывать инновационную экосистему Архангельской области.

Он отметил, что сегодня КРАО также начинает активно работать с молодежью. Так, в этом году корпорация подключилась к разработке кейсов для форума «Команда 29».

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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