В Сочи обсудили перспективы развития АПК «Безопасный город»

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал о первых результатах внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на профильной всероссийской конференции, которая прошла в рамках Российского инвестиционного форума.

— Техническая реализация комплекса на территории пилотных зон в Архангельской области в целом завершена. В настоящее время подрядчик отрабатывает возникающие в ходе эксплуатации замечания, – отметил глава Поморья.

В ходе конференции обсудили практические вопросы межведомственного взаимодействия, механизмы построения и развития системы «Безопасный город» и практический опыт её работы в регионах России.



Напомним, что Архангельская область входит в список пилотных регионов по построению АПК «Безопасный город» с августа 2015 года. В качестве пилотных для реализации проекта были определены четыре муниципальных образования области – Архангельск, Северодвинск, Котлас и Приморский район.

— На сегодняшний день работа по внедрению системы в пилотных зонах завершена. Она введена в опытную эксплуатацию в январе 2017 года. До 3 мая должна быть завершена её «тонкая настройка», исправление замечаний и перевод в промышленный режим эксплуатации, – отметил в своем выступлении Игорь Орлов.

Сегодня в четырёх пилотных муниципалитетах введены в опытную эксплуатацию единые центры оперативного реагирования (ЕЦОР), куда собираются данные о текущей обстановке из систем мониторинга и контроля, видеокамер, датчиков, ведомственных систем, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций.

Региональная государственная программа построения АПК «Безопасный город» рассчитана до 2020 года.

Перспективы развития АПК «Безопасный город» связаны не только с масштабированием решения, но и с развитием сервисов так называемого «Умного города», направленных на улучшение качества жизни людей.

– Сейчас наилучшую динамику демонстрируют системы безопасности и мониторинга: видеонаблюдение, ГЛОНАСС, датчики контроля опасных веществ, – отметил Игорь Орлов. – Этот перевес вполне обоснован, так как безопасность является первичной потребностью. Только обеспечив её, мы сможем работать над развитием новых сервисов, которые будут помогать людям в повседневной жизни.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области