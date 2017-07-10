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В Виноградовском районе открыли новый животноводческий комплекс

10 июля 13:00 Районы Агропром
Инвестиционный проект по строительству фермы в 2016 году поддержало министерство АПК и торговли Архангельской области
Инвестиционный проект по строительству фермы в 2016 году поддержало министерство АПК и торговли Архангельской области

Торжественное открытие новой фермы на 508 голов состоялось в рамках празднования 880-летия села Борок.

Еще два года назад единственное сельскохозяйственное предприятие в муниципальном образовании «Борецкое» едва сводило концы с концами. Из-за сложной транспортной составляющей доставка молока оказывалась «золотой», поэтому акцент делали на производстве собственного масла, которое сейчас является самым вкусным брендом Виноградовского района.

В 2015 году сельскохозяйственное предприятие выкупил уроженец Рочегды Владимир Сазонов. Инвестор ООО «Борок» принял решение о строительстве нового животноводческого комплекса на базе старого предприятия.

Торжественное открытие новой фермы состоялось в рамках празднования 880-летия села БорокБыла подготовлена проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза проекта, подготовлена строительная площадка, сделаны два низководных переезда через реку Теда для доставки строительных конструкций и материалов.

В сентябре 2016 года был запущен коровник № 1 на 180 голов и доильно-молочный зал.

Сегодня на территории ООО «Борок» – уже две фермы: коровник и телятник, в который на следующей неделе будет поставлен скот.

Общее количество крупного рогатого скота в хозяйстве на сегодняшний день – 440 голов. Суточный объем производства молока – 1,2 тонны. Как пояснила генеральный директор ООО «Борок» Альбина Воробьёва, это не предел.

Со временем, когда все строительные и ремонтные работы будут завершены, в хозяйстве будет увеличено и поголовье, и объёмы производства молока.

Сейчас в хозяйстве строятся новые силосные траншеи. Закупается кормозаготовительная техника.

— Планов у собственника сельхозпредприятия много, и мы их постепенно реализуем, – отметила Альбина Воробьёва.

Инвестиционный проект по строительству животноводческой фермы на 230 фуражных голов и 278 голов молодняка в ООО «Борок» в 2016 году поддержало министерство АПК и торговли Архангельской области. Проект также получил субсидию в размере 30 миллионов рублей от Минсельхоза РФ.

В перспективе инвестор намерен наладить полную переработку молока на месте.

Министерство АПК и торговли Архангельской области

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