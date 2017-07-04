Всероссийская олимпиада ждёт юных финансистов

Старшеклассников Поморья приглашают принять участие во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.

В наступающем учебном году олимпиада будет проводиться уже в тринадцатый раз. С каждым годом её популярность растёт. Для участия в XII олимпиаде зарегистрировались более 8 200 человек из 84 регионов России, что является абсолютным рекордом за все время её проведения.

Победители и призёры олимпиады получают дипломы и свидетельства, финалисты – возможность бесплатного участия в семинаре «Базовый курс по Олимпиада проводится Национальным институтом финансовых рынков и управления, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, фондом «Институт фондового рынка и управления», общественной организацией потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» при поддержке Центрального банка РФ и Сбербанка России.рынку ценных бумаг», который проводит фонд «Институт фондового рынка и управления».



Участников финала также пригласят на заключительный (очный) этап межрегиональной экономической олимпиады школьников имени Н.Д. Кондратьева без прохождения отборочного этапа.

Победителями становятся сильнейшие, но каждый участник приобретает знания, необходимые не только в профессии финансиста, но и в жизни – ведь мы живем в рыночной экономике и являемся потребителями товаров и услуг.

Олимпиада проводится в три этапа:

I этап – открытый заочный конкурс. Проводится в форме тестирования в ноябре;



II этап – творческий заочный конкурс. Проводится в форме написания эссе в декабре–январе;



III этап – финал. Проводится в Москве или Московской области в конце марта, состоит из трёх этапов: тестирования, письменной работы и блиц-игры.



Регистрация участников осуществляется на сайте всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг с мая до середины октября.

Также на сайте можно ознакомиться с правилами участия, программой и учебно-методическими материалами.

По вопросам организации регистрации участников можно обращаться по телефону: (495) 369-04-02 (добавочный 5, Наталья Алексеевна Медведева) или по электронной почте: medvedeva@ifru.ru.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области