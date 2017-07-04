Всероссийская олимпиада ждёт юных финансистов

Старшеклассников Поморья приглашают принять участие во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.
В наступающем учебном году олимпиада будет проводиться уже в тринадцатый раз. С каждым годом её популярность растёт. Для участия в XII олимпиаде зарегистрировались более 8 200 человек из 84 регионов России, что является абсолютным рекордом за все время её проведения.
Победители и призёры олимпиады получают дипломы и свидетельства, финалисты – возможность бесплатного участия в семинаре «Базовый курс по Олимпиада проводится Национальным институтом финансовых рынков и управления, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, фондом «Институт фондового рынка и управления», общественной организацией потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» при поддержке Центрального банка РФ и Сбербанка России.рынку ценных бумаг», который проводит фонд «Институт фондового рынка и управления».
Участников финала также пригласят на заключительный (очный) этап межрегиональной экономической олимпиады школьников имени Н.Д. Кондратьева без прохождения отборочного этапа.
Победителями становятся сильнейшие, но каждый участник приобретает знания, необходимые не только в профессии финансиста, но и в жизни – ведь мы живем в рыночной экономике и являемся потребителями товаров и услуг.
Олимпиада проводится в три этапа:
Регистрация участников осуществляется на сайте всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг с мая до середины октября.
Также на сайте можно ознакомиться с правилами участия, программой и учебно-методическими материалами.
По вопросам организации регистрации участников можно обращаться по телефону: (495) 369-04-02 (добавочный 5, Наталья Алексеевна Медведева) или по электронной почте: medvedeva@ifru.ru.