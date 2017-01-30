В Поморье объявлен конкурс школьных сочинений по экспонатам выставки «Лики России»

Школьникам и студентам предлагают написать сочинения по одному из экспонатов выставки «Лики России».
Конкурсная работа должна представлять собой описание одного из экспонатов выставки на выбор. Сочинение должно включать название площадки, произведения и имя автора, по которому пишется творческая работа.
Для участия в конкурсе необходимо посетить не менее двух
площадок выставки и разместить творческую работу об одном из экспонатов любой
площадки с хэш-тегом #ликироссии#ликиonline в беседе «Лики России» в
официальной группе Вконтакте министерства культуры Архангельской области
Культура29 https://vk.com/culture29.
Список площадок выставки:
Каждый участник может представить на конкурс неограниченное количество работ. Конкурс продлится с 1 по 22 февраля.