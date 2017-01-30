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В Поморье объявлен конкурс школьных сочинений по экспонатам выставки «Лики России»

30 января 11:20

Школьникам и студентам предлагают написать сочинения по одному из экспонатов выставки «Лики России».

Конкурсная работа должна представлять собой описание одного из экспонатов выставки на выбор. Сочинение должно включать название площадки,  произведения и имя автора, по которому пишется творческая работа. 

Для участия в конкурсе необходимо посетить не менее двух площадок выставки и разместить творческую работу об одном из экспонатов любой площадки с хэш-тегом #ликироссии#ликиonline в беседе «Лики России» в официальной группе Вконтакте министерства культуры Архангельской области Культура29 https://vk.com/culture29.

Список площадок выставки:

  1. Архангельский областной музей изобразительных искусств, пл. Ленина, 1;
  2. Выставочный зал Архангельского отделения «Союз художников России», пр. Советских Космонавтов, 178;
  3. Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова, ул. Логинова, 2;
  4. Архангельский музыкальный колледж, просп. Ломоносова, 211;
  5. Дом молодежи Архангельской области, ул. Шубина, 9;
  6. Дом коммерческого собрания «Марфин Дом», пр. Чумбарова-Лучинского, 38;
  7. Детская художественная школа № 1, ул. Тимме 22, корп. 1;
  8. Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова, Петровский парк, 1.

Каждый участник может представить на конкурс неограниченное количество работ. Конкурс продлится с 1 по 22 февраля.

Министерство культуры Архангельской области

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