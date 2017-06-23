Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Делегация Поморья примет участие во всероссийском съезде школьных лесничеств

23 июня 16:15 Год экологии Экология Леспром

Мероприятие состоится с 10 по 13 июля в детском центре «Орлёнок».

Архангельскую область на форуме будут представлять руководитель школьного лесничества при Сурском лесничестве Наталья Дунаева и её коллега из Каргопольского района Людмила Пятушина. В 2016 году именно их работа была признана самой успешной в регионе.

Как отметила заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Анна Копосова, сегодня в Архангельской области действуют два десятка школьных лесничеств.

В ряды юных защитников леса принимают с пятого класса. Школьники  участвуют в мероприятиях по охране лесов, садят деревья, изучают природу, ведут экологический мониторинг, участвуют в различных конкурсах и акциях, направленных на защиту окружающей среды.

Напомним, что в августе в рамках мероприятий Года экологии на территории Кенозерского национального парка пройдёт ассамблея школьных лесничеств. В её обширной программе – встречи с экспертами в области экологии, охраны и защиты лесов, экотуризма. Будут организованы интерактивные площадки и различные мастер-классы. Ожидается, что в ассамблее примут участие юные исследователи природы из Архангельской, Вологодской, Псковской областей, Карелии и Коми.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

Последние новости

23 июня Общество

В День горо­да в Архан­гель­ске откро­ет­ся «Тер­рито­рия финан­сово­го креатива»

23 июня Общество

Поморье и НАО раз­вива­ют сот­рудни­чес­тво в сфере защиты прав человека

23 июня

Деле­га­ция Поморья при­мет учас­тие во все­рос­сийск­ом съез­де школь­ных лес­ничеств

23 июня Общество

Центр под­дер­жки моло­дой семьи гото­вит­ся к Дню борь­бы с нар­кома­ни­ей

23 июня Общество

Боль­шому гид­рогра­фич­ес­кому кате­ру прис­во­или имя «Все­во­лод Воробьёв»

23 июня Общество

Госу­дарство, цер­ковь и общество – на стра­же интере­сов детей

23 июня Общество

Отдыха­ющим «Бело­морья» и «Род­ника» рас­ска­зали об осно­вах финан­со­вой безо­пас­ности

23 июня Общество

Про­щай, шко­ла! В Архан­гель­ской области нача­лись выпус­кные вечера

23 июня Здоровье

В Архан­гель­ске стро­ит­ся новый магис­траль­ный водовод

23 июня Районы

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на все­рос­сийс­кий кон­курс пуб­лика­ций на тему села

23 июня ЖКХ

Архан­гель­ская агломе­ра­ция избавля­ет­ся от свалок

23 июня ЖКХ

С 1 июля информа­ция об управля­ющих ком­пани­ях, ТСЖ и ЖСК дол­жна быть раз­меще­на в ГИС ЖКХ

23 июня Общество

СМИ приг­лаша­ют при­нять учас­тие в круг­лом столе по осве­ще­нию темы семьи и детства

23 июня Общество

ТОС в МО «Аргун­ов­ское» помо­гут уста­новить дет­скую площадку

23 июня Общество

Архан­гель­ское отделе­ние РВИО и биб­ли­оте­ка имени Н. А. Доб­ролю­бова под­писа­ли дого­вор о сот­рудни­чес­тве

23 июня Общество

Поморье будет сот­рудни­чать с «Фон­дом апос­тола Андрея Пер­воз­ван­ного»

23 июня Экономика

Про­зрачность и эффек­тив­ность заку­пок – осно­ва для раз­ви­тия эко­но­ми­ки и соцсферы

23 июня Общество

Тен­нис­ис­тки архан­гель­ского клуба «Роди­на» стали трёхк­ра­тными чем­пи­он­ками России

23 июня Районы

Науч­ные квоты пере­расп­ре­де­лят в пользу мес­тных рыбаков

22 июня Общество

Моло­дёж­ный форум «Коман­да 29»: Онеж­ский район, 12 кей­сов, 200 участ­ни­ков

22 июня Общество

Архан­гель­ский крае­вед­чес­кий музей поделит­ся опы­том соз­да­ния дос­туп­ной среды

22 июня Районы

«Архан­гель­скавто­дор»: на смену весен­нему павод­ку при­шёл летний

22 июня Культура

Гос­тиные дворы стали собст­вен­ностью Архан­гель­ской области

22 июня Образование

Стар­шек­лас­сни­ки Поморья стали при­зё­ра­ми все­рос­сийс­кой эко­ло­ги­чес­кой акции «Сде­ла­ем вместе!»

Похожие материалы

23 июня

Деле­га­ция Поморья при­мет учас­тие во все­рос­сийск­ом съез­де школь­ных лес­ничеств

22 июня Образование

Стар­шек­лас­сни­ки Поморья стали при­зё­ра­ми все­рос­сийс­кой эко­ло­ги­чес­кой акции «Сде­ла­ем вместе!»

21 июня Районы

С нача­ла года в области высаже­но лес­ных куль­тур на более чем 2 000 гектаров

16 июня Районы

В Год эко­ло­гии Куз­не­цов ручей в Мезен­ском райо­не ста­нет чистым

16 июня Губернатор

Обраще­ние с отхода­ми: в мин­леспро­ме Поморья соз­да­дут спе­циаль­ный отдел

13 июня Общество

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся акция «День посад­ки леса»

9 июня Районы

«Лесо­руб XXI века» ста­нет общер­ос­сийс­кой пло­щад­кой для луч­ших прак­тик в сфере ЛПК и экологии

8 июня Районы

Одной свал­кой мень­ше – одним лесом больше

6 июня Общество

Семе­на крем­лёвс­кой ёлки выса­дят в регио­нах России

5 июня

В Архан­гель­ске про­шел эко­ло­ги­чес­кий праз­дник «Мы – дети Земли»

1 июня Общество

В воск­ре­сенье в Архан­гель­ске сос­то­ит­ся эко­ло­ги­чес­кий праз­дник «Мы – дети Земли»

31 мая

Про­дол­жа­ет­ся эко­ло­ги­чес­кая акция «Вод­ным объек­там – чис­тые бере­га и причалы»

31 мая

«Не раз­жи­гай огонь в лесу – спа­сешь ты зайца и лису!»

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия