Делегация Поморья примет участие во всероссийском съезде школьных лесничеств

Мероприятие состоится с 10 по 13 июля в детском центре «Орлёнок».

Архангельскую область на форуме будут представлять руководитель школьного лесничества при Сурском лесничестве Наталья Дунаева и её коллега из Каргопольского района Людмила Пятушина. В 2016 году именно их работа была признана самой успешной в регионе.

Как отметила заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Анна Копосова, сегодня в Архангельской области действуют два десятка школьных лесничеств.

В ряды юных защитников леса принимают с пятого класса. Школьники участвуют в мероприятиях по охране лесов, садят деревья, изучают природу, ведут экологический мониторинг, участвуют в различных конкурсах и акциях, направленных на защиту окружающей среды.

Напомним, что в августе в рамках мероприятий Года экологии на территории Кенозерского национального парка пройдёт ассамблея школьных лесничеств. В её обширной программе – встречи с экспертами в области экологии, охраны и защиты лесов, экотуризма. Будут организованы интерактивные площадки и различные мастер-классы. Ожидается, что в ассамблее примут участие юные исследователи природы из Архангельской, Вологодской, Псковской областей, Карелии и Коми.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области