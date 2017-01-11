Введена новая мера социальной поддержки для многодетных семей

С 1 января 2017 года вступил в силу областной закон от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей».

Закон объединил не только действующее законодательство Архангельской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки семье и детям, и льгот данным категориям, но и ввёл новые меры социальной поддержки.

В рамках ранее действовавшего областного закона «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области» многодетной считалась семья, имеющая в своем составе трёх и более несовершеннолетних детей (рожденных, усыновленных, принятых на воспитание в приёмную семью) и воспитывающая их до 18-летнего возраста.

— При наступлении 18-летнего возраста у одного из детей, семья лишается статуса многодетной, а вместе с тем и всех мер социальной поддержки, – пояснила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – В тоже время многие дети при наступлении совершеннолетия продолжают получать образование и находятся на попечении родителей. Вот для таких семей и появилась новая мера социальной поддержки.

Принятый закон даёт право на оплату в размере 30 процентов стоимости коммунальных услуг до достижения детьми 21 года. Распространяется это только на семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения и ребенок старше 18 лет обучается в образовательной организации.

По всем вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, необходимо обращаться в отделения социальной защиты населения по месту жительства или пребывания.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области