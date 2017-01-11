Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Введена новая мера социальной поддержки для многодетных семей

11 января 9:30 Семья

С 1 января 2017 года вступил в силу областной закон от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей».

Закон объединил не только действующее законодательство Архангельской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки семье и детям, и льгот данным категориям, но и ввёл новые меры социальной поддержки.

В рамках ранее действовавшего областного закона «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области» многодетной считалась семья, имеющая в своем составе трёх и более несовершеннолетних детей (рожденных, усыновленных, принятых на воспитание в приёмную семью) и воспитывающая их до 18-летнего возраста.

— При наступлении 18-летнего возраста у одного из детей, семья лишается статуса многодетной, а вместе с тем и всех мер социальной поддержки, – пояснила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – В тоже время многие дети при наступлении совершеннолетия продолжают получать образование и находятся на попечении родителей. Вот для таких семей и появилась новая мера социальной поддержки.

Принятый закон даёт право на оплату в размере 30 процентов стоимости коммунальных услуг до достижения детьми 21 года. Распространяется это только на семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения и ребенок старше 18 лет обучается в образовательной организации.

По всем вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, необходимо обращаться в отделения социальной защиты населения по месту жительства или пребывания.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

11 января

Вве­дена новая мера социаль­ной под­дер­жки для мно­год­ет­ных семей

10 января

До 31 декаб­ря 2018 года про­длена выплата регио­наль­ного мате­ринс­ко­го капитала

10 января

Посо­бия по без­рабо­тице, получ­ен­ные обманным путем, при­дёт­ся вер­нуть в бюджет

10 января

Луч­шие социаль­ные про­ек­ты Поморья будут предс­та­влены на все­рос­сийск­ом уровне

9 января

Ситу­ация на рынке труда Архан­гель­ской области оста­ет­ся ста­биль­ной

9 января

Приё­мам бес­конф­ли­кт­ного вос­пита­ния учат роди­те­лей Архан­гель­ска

30 декабря

Дос­туп­ная сре­да: издано посо­бие для учи­те­лей «Уро­ки по понима­нию инвал­ид­ности в школе»

29 декабря

Гото­вить оче­ред­ную дет­скую оздо­ро­ви­тель­ную кам­па­нию будет спе­циаль­ная рабо­чая группа

27 декабря

Под­веде­ны итоги областно­го твор­ческо­го кон­курса по про­фил­ак­тике насилия

21 декабря

Еще двух детей в Поморье обес­пе­чат иннова­ци­он­ными про­теза­ми кисти

21 декабря

2600 без­раб­от­ных смо­гут получить новую про­фес­сию в 2017 году

19 декабря

Предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья положе­на ком­пенса­ция за ока­зан­ные социаль­ные услуги

16 декабря

В Архан­гель­ской области соз­дано 147 прием­ных семей для пожилых людей

16 декабря

319 моло­дых мам получи­ли допол­нитель­ные выплаты по 30 тысяч рублей

15 декабря

Под­веде­ны итоги реали­за­ции про­граммы «Пра­во быть рав­ным» в 2016 году

15 декабря

Более деся­ти тысяч севе­рян получа­ют ком­пенса­цию взно­са за капремонт

14 декабря

Под­веде­ны итоги областно­го кон­курса для жур­на­лис­тов «Инва­лид и общество»

13 декабря

Луч­ших юных муль­тип­лика­то­ров наг­ра­дят в Архан­гель­ске

13 декабря

Вос­пит­ан­ники социаль­но-реа­би­ли­та­ци­он­ных цен­тров вый­дут на «Двин­скую лыжню»

Похожие новости

11 января Соцзащита

Вве­дена новая мера социаль­ной под­дер­жки для мно­год­ет­ных семей

10 января Соцзащита

До 31 декаб­ря 2018 года про­длена выплата регио­наль­ного мате­ринс­ко­го капитала

9 января Соцзащита

Приё­мам бес­конф­ли­кт­ного вос­пита­ния учат роди­те­лей Архан­гель­ска

27 декабря Соцзащита

Под­веде­ны итоги областно­го твор­ческо­го кон­курса по про­фил­ак­тике насилия

16 декабря Соцзащита

В Архан­гель­ской области соз­дано 147 прием­ных семей для пожилых людей

16 декабря Соцзащита

319 моло­дых мам получи­ли допол­нитель­ные выплаты по 30 тысяч рублей

15 декабря Соцзащита

Более деся­ти тысяч севе­рян получа­ют ком­пенса­цию взно­са за капремонт

13 декабря Соцзащита

Луч­ших юных муль­тип­лика­то­ров наг­ра­дят в Архан­гель­ске

1 декабря Соцзащита

Акция в под­дер­жку моло­дёжи с ограни­чен­ными воз­мож­нос­тями прой­дёт в Архан­гель­ске

1 декабря Соцзащита

60 севе­ря­нок будут сорев­новать­ся за зва­ние «Жен­щина года»

19 ноября Соцзащита

Пер­вый фес­тиваль сем­ей­ных теат­ров «Сказ­ка при­хо­дит в твой дом!» сос­то­ял­ся в Каргополе

19 ноября Соцзащита

В Архан­гель­ске начал рабо­ту клуб «Сем­ей­ный очаг»

18 ноября Соцзащита

Роди­те­лей приг­лаша­ют на форум «Счас­тье быть вместе»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия