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Завершается приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

21 июня 11:15 Районы Туризм Архангельск
Победители регионального этапа смогут продолжить участие в соревновании на федеральном уровне
Победители регионального этапа смогут продолжить участие в соревновании на федеральном уровне

Принять участие в конкурсе могут экскурсоводы, менеджеры туркомпаний, гиды-переводчики, администраторы и горничные. Заявки принимаются до 26 июня. Подробная информация и бланки документов размещены на официальном туристическом портале Архангельской области.

Первыми претендентами на победу в 2017 году стали сотрудники краеведческого центра «Дом Няна» Няндомского района, известного своим проектом «Станция в стиле модерн. Няндома Саввы Мамонтова». Пакет заявок от них поступил в министерство культуры Поморья уже 19 июня.

Победители регионального этапа смогут продолжить участие в соревновании на федеральном уровне.

Напомним, что в 2015 году Архангельская область показала высокие профессиональные результаты на федеральном этапе: сотрудник МБУК «Красноборский историко-мемориальный и художественный музей имени С.И. Тупицына» Татьяна Анисимова заняла второе место среди экскурсоводов.

— Наш регион славится среди туристов своим гостеприимством. Положительные эмоции гостей Поморья – это результат профессионального труда работников сферы туриндустрии. Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» направлен на поощрение талантливых экскурсоводов, сотрудников туркомпаний и гостиниц, их признание на региональном и федеральном уровне, – прокомментировала заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области

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