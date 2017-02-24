В рамках визита в Архангельскую область представителей комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма Минкультуры России на суд экспертов были представлены традиционные объекты туристского показа в Архангельске, Северодвинске, Приморском, Холмогорском и Каргопольском районах.



Эксперты положительно оценили туристский потенциал музея деревянного зодчества «Малые Корелы», историко-архитектурного комплекса «Архангельские гостиные дворы», Северного морского музея.

В то же время московскими туроператорами были отмечены такие требующие внимания вопросы, как несоответствие цены и качества гостиничного фонда и питания.

С учетом исторической значимости Холмогорского района эксперты обозначили необходимость создания интересного турпродукта и вовлечения местных жителей в сферу предоставления туруслуг.

От расписных «небес» до калиток с картошкой

В Каргопольском районе внимание экспертов привлекли центр народных ремесел «Берегиня», отличающийся многообразием мастер-классов по традиционным ремеслам, дом-музей семьи Шевелевых, сохранивший до наших дней древний промысел каргопольской глиняной игрушки, удивительная красота расписных «небес» деревянных храмов.

На протяжении всего тура московские специалисты дегустировали каргопольские гастрономические диковинки: каргопольские рыбники, глупыши с толокном, калитки с картофелем, ошевенский царский гриб, тонкие пироги «кончики».

Эксперты отметили, что существующая инфраструктура турмаршрута ограничивает возможности единовременного приема большого количества туристов. Этот продукт необходимо активно продвигать для индивидуальных туристов и малых групп.

Управление развития туризма министерства культуры Архангельской области