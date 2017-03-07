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В восьми районах Архангельской области появятся новые спортплощадки

7 марта 9:40 Районы Спорт

В агентстве по спорту Архангельской области подвели итоги конкурса на выделение субсидий муниципальным образованиям на строительство плоскостных спортивных сооружений.

Проект реализуется по поручению губернатора Игоря Орлова. За пять лет в области построено уже почти сто пятьдесят спортплощадок.

Такие объекты – небольшие и недорогие – направлены на увеличение количества людей, занимающихся физкультурой и спортом.

В этом году на продолжение губернаторского проекта строительства спортплощадок выделено 7,5 млн рублей.

— В конкурсе на получение субсидий выиграли проекты Приморского, Каргопольского, Верхнетоемского, Вельского, Вилегодского, Красноборского, Ленского районов, а также и Северодвинска, – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – В этих муниципальных образованиях в этом году появятся новые поля для мини-футбола, универсальные площадки, в том числе для сдачи нормативов ГТО, хоккейные корты.

Агентство по спорту Архангельской области

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