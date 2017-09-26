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Поликлиника областного онкодиспансера теперь работает по субботам

26 сентября 16:30

Кроме того, в будние дни увеличено время приёма пациентов. Теперь прийти к специалисту-онкологу можно с 8:00 до 20:00.

— Первый субботний приём состоится 30 сентября. Он будет совмещенный: маммологический и торакальный. В дальнейшем мы планируем расширять перечень, организуем приём наиболее востребованных специалистов, – пояснила заместитель главного врача диспансера Ольга Новыш.

Режим работы поликлиники перестроен таким образом, чтобы работающие по будням северяне могли получить консультацию специалиста после работы или в выходной день. Ожидается, что нововведение будет востребовано у пациентов и позволит сократить очередь.

Запись на приём к специалистам поликлиники онкологического диспансера возможна только при наличии направления от онколога (замещающего его специалиста) из поликлиники по месту жительства.

Запись производится:

  • при личном обращении граждан в регистратуру поликлиники;
  • по телефонам: (8182) 24-79-28; (8182) 27-64-89; (8182) 67-19-10;
  • с помощью онлайн-сервиса zdrav29.ru и электронной почты registratura@onko29.ru.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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