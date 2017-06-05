Независимые эксперты назвали шесть лучших социальных учреждений Поморья

Шесть социальных организаций Архангельской области были отмечены дипломами за высокий рейтинг по итогам проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг.

Дипломы руководителям учреждений вручила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

В числе лучших организаций названы:

Северодвинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»;



Устьянский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;



Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка»;



Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов;



Трепузовский психоневрологический интернат;



Холмогорский комплексный центр социального обслуживания.



Независимая оценка качества оказания социальных услуг проводится в рамках федерального закона «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации» не чаще, чем один раз в год и не реже одного раза в три года. Она является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг организациями соцобслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности.

Лучшие учреждения социальной сферы были выбраны из 56 организаций Поморья, где в 2015–2016 годах проводилась независимая оценка качества оказания услуг.

Независимые эксперты из числа представителей общественного совета при министерстве труда, занятости и социального обслуживания и Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области оценивали работу соцучреждений по нескольким параметрам, среди которых – открытость и доступность информации об организации; оперативность оказания социальных услуг; удовлетворенность их качеством, доброжелательность; внимательность и компетентность работников соцучреждений.

Как сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, в 2017 году независимую оценку качества оказания социальных услуг впервые пройдут девять негосударственных организаций, входящих в реестр поставщиков социальных услуг.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области