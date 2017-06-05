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Независимые эксперты назвали шесть лучших социальных учреждений Поморья

5 июня 15:45 Соцзащита

Шесть социальных организаций Архангельской области были отмечены дипломами за высокий рейтинг по итогам проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг.

Дипломы руководителям учреждений вручила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

В числе лучших организаций названы:

  • Северодвинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»;
  • Устьянский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
  • Вельский  центр социальной  помощи семье и детям «Скворушка»;
  • Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
  • Трепузовский  психоневрологический интернат;
  • Холмогорский комплексный центр социального обслуживания.

Независимая оценка качества оказания социальных услуг проводится в рамках федерального закона «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации» не чаще, чем один раз в год и не реже одного раза в три года. Она является одной из форм общественного контроля и  проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг организациями соцобслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности.

Лучшие учреждения социальной сферы были выбраны из 56 организаций Поморья, где в 2015–2016 годах проводилась независимая оценка качества оказания услуг.

Независимые эксперты из числа представителей общественного  совета при министерстве труда, занятости и социального обслуживания и Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области оценивали работу соцучреждений по  нескольким параметрам, среди которых – открытость и доступность информации об организации; оперативность оказания социальных услуг; удовлетворенность их качеством, доброжелательность; внимательность и компетентность работников соцучреждений.

Как сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, в 2017 году независимую оценку качества оказания социальных услуг впервые пройдут девять негосударственных организаций, входящих в реестр поставщиков социальных услуг.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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