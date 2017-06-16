В Поморье появился годовой план работы по улучшению бизнес-среды региона

Резолюция ежегодной XIX конференции малого и среднего предпринимательства стала своего рода планом совместной работы для представителей власти, общественности и депутатов.

Проект документа был подготовлен министерством экономического развития на основании предложений участников круглых столов и дискуссий, состоявшихся в рамках предпринимательского форума, и рассмотрен членами оргкомитета конференции.

Отметим, что итоговая резолюция, утверждённая в правительстве региона, была составлена с учётом замечаний представителей общественных объединений предпринимателей региона, Архангельской торгово-промышленной палаты и депутатского корпуса.

— На конференции удалось организовать по-настоящему живой диалог между властью и бизнесом, – подчеркнул заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко. – Высокий уровень открытости отметили все участники форума. Однако для нас принципиально важен прикладной эффект мероприятий, поэтому подготовке резолюции этому было уделено значительное внимание. Необходимо, чтобы ключевые идеи, появившиеся в результате дискуссий, были реализованы.



В резолюции выделено пять блоков:

поручения правительству региона;



поручения уполномоченному при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей;



рекомендации областному Собранию депутатов;



рекомендации общественным объединениям предпринимателей региона и Архангельской торгово-промышленной палате;



рекомендации Корпорации развития Архангельской области.



Комплекс мероприятий, закреплённых в резолюции, направлен на улучшение бизнес-среды региона и повышение конкурентоспособности предпринимателей Архангельской области.

Так, результаты состоявшейся в ходе бизнес-форума сессии «Роль малого и среднего бизнеса в стратегии региона. Станет ли малый бизнес фундаментом будущего развития?» будут учтены при разработке проекта стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года



Еще одно положение резолюции декларирует создание информационного ресурса «Кредитный брокер». Работа портала будет направлена на систематизацию кредитных продуктов банков, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области.

Нововведение позволит предпринимателям наглядно сопоставить предложения финансовых организаций и выбрать наиболее подходящее.



— Резолюция охватывает системные вопросы и проблемы, реально влияющие на ведение бизнеса в регионе. Мы умышленно отказались от излишней развернутости документа, постаравшись максимально ёмко отобразить пожелания участников конференции и представителей общественных объединений, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Выверенный план совместный действий, нацеленных на конкретный результат – именно таким должен быть результат диалога бизнеса и власти.

Ознакомиться с резолюцией может любой желающий. Документ размещён на официальном портале правительства региона.

Министерство экономического развития Архангельской области