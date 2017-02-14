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День зимних видов спорта собрал более тысячи архангелогородцев

14 февраля 9:30 Спорт Архангельск

Этот праздник был учреждён три года назад в честь зимних Олимпийских игр в Сочи.

В Архангельске центральной площадкой Дня зимних видов спорта стала Красная Пристань. В 2016 году она была объявлена «территорией спорта». Летом здесь занимаются любители экстремальных видов спорта, от Красной Пристани стартует знаменитая Соловецкая регата. В этом году на пристани обустроили бесплатный общественный каток.

Начался праздник с разминки, которую провёл бронзовый призер чемпионата России по лыжам Алексей Шемякин. Ведущий тренер школы мастерства «Iсe Style» Максим Арзамасов показал хоккейные упражнения. Старший тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Каскад» Ольга Опарина показала начальные элементы фигурного катания.

Рядом с катком развернулась баталия любителей профессионально поиграть в снежки, проходили веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья».

На празднике была организована работа полевой кухни. Участники и гости мероприятия могли согреться горячим чаем и попробовать солдатскую кашу.

– Сегодня на Красной пристани собралось множество людей, и это здорово! – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Спорт – это жизнь, здоровье, заряд бодрости на целый день и отличное настроение.

Агентство по спорту Архангельской области

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