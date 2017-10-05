Сергей Круглов завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по стрельбе

В Краснодаре продолжаются всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия и чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия.

Очередной соревновательный день принес медаль мужской сборной Архангельской области.

На всероссийских соревнованиях в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров» бронзовую медаль завоевал заслуженный мастер спорта России Сергей Круглов. Наш «снайпер» в квалификации выбил 1169 очков, в финале – 454,5 балла.

Первое место занял стрелок из Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Соколов, второе – москвич Андрей Головков.

Для Сергея данная медаль стала уже второй в Краснодаре. Накануне он в новом олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, 10 метров, смешанные команды» в паре с Дарьей Вдовиной завоевал бронзовую награду.

Агентство по спорту Архангельской области