Жители социального дома в Архангельске празднуют новоселье

10 октября в Архангельске состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир по программе переселения ветхого и аварийного жилья. В новом девятиэтажном доме на улице Карпогорской, 32 заветные метры получили почти 200 семей областного центра.

В числе почётных гостей церемонии присутствовали заместитель председателя правительства Андрей Шестаков, глава Архангельска Игорь Годзиш и председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова.

От имени губернатора Поморья Игоря Орлова новосёлов поздравил с новым жильём Андрей Шестаков, который лично инспектировал ход строительных работ на объекте.

— Ещё год назад этот дом существовал только в проекте, а сегодня мы видим завершённый строительный объект, который с нетерпением ждали наши горожане. Отделка квартир выполнена «под ключ», квартиры оборудованы сантехникой и кухонными плитами. И всё это для вас, новосёлы, – отметил Андрей Шестаков.

Новый многоэтажный дом был построен компанией «АГР» в рамках четвёртого этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья. После официальной части настал самый счастливый момент – ключи горожанам вручили Андрей Шестаков и Игорь Годзиш.

А первым порог нового дома по традиции переступил кот – но, необычный, а сказочный – главный персонаж парка аттракционов «Потешный двор» Кот «Гостинец». Мероприятие прошло в праздничной атмосфере, и жители вместе с гостями церемонии осмотрели свое новое жилье.

— Мы переедем всей семьей – нас пять человек. У нас две дочери и двое внуков, и квартира под стать – три комнаты. Сбылась мечта – кухня большая и с выходом на балкон. Мы очень довольны, не зря ждали и надеялись, – рассказала одна из участниц церемонии Людмила Смирнова.

Всего же в новом доме на Карпогорской, 32 получат новое жилье 199 семей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области