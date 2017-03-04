173 работы поступило на конкурс проектов в сфере государственной молодёжной политики

По сравнению с прошлым годом число проектов увеличилось в два раза.
В Доме молодёжи состоялась публичная защита работ, поступивших на областной конкурс проектов в сфере государственной молодёжной политики. В этом году число заявленных проектов увеличилось в два раза. Всего на конкурс поступило 173 проекта.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
Директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов подчеркнул, что увеличилось не только число заявленных на конкурс проектов, но и качество работ.
— Публичная защита проектов проходила в Доме молодёжи на протяжении нескольких дней. Претендентам из муниципальных образований Архангельской области была предоставлена возможность защитить свой проект посредством видеоконференцсвязи. Участие в защите приняли авторы 141 проекта, – сказал Алексей Чилибанов.
Окончательные итоги конкурса будут озвучены 9–10 марта.