173 работы поступило на конкурс проектов в сфере государственной молодёжной политики

По сравнению с прошлым годом число проектов увеличилось в два раза.

В Доме молодёжи состоялась публичная защита работ, поступивших на областной конкурс проектов в сфере государственной молодёжной политики. В этом году число заявленных проектов увеличилось в два раза. Всего на конкурс поступило 173 проекта.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

«Здоровое поколение» – 45 проектов;



«Мы вместе» – 26 проектов;



«Креатив» – 38 проектов;



«Карьера и кадры» – 17 проектов;



«Вся планета» – 8 проектов;



«Духовность» – 24 проекта;



«Молодая семья» – 15 проектов.



Директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов подчеркнул, что увеличилось не только число заявленных на конкурс проектов, но и качество работ.

— Публичная защита проектов проходила в Доме молодёжи на протяжении нескольких дней. Претендентам из муниципальных образований Архангельской области была предоставлена возможность защитить свой проект посредством видеоконференцсвязи. Участие в защите приняли авторы 141 проекта, – сказал Алексей Чилибанов.

Окончательные итоги конкурса будут озвучены 9–10 марта.

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»