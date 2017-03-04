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173 работы поступило на конкурс проектов в сфере государственной молодёжной политики

4 марта 14:30 Молодежь

По сравнению с прошлым годом число проектов увеличилось в два раза.

В Доме молодёжи состоялась публичная защита работ, поступивших на областной конкурс проектов в сфере государственной молодёжной политики. В этом году число заявленных проектов увеличилось в два раза. Всего на конкурс поступило 173 проекта.

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

  • «Здоровое поколение» – 45 проектов;
  • «Мы вместе» – 26 проектов;
  • «Креатив» – 38 проектов;
  • «Карьера и кадры» – 17 проектов;
  • «Вся планета» – 8 проектов; 
  • «Духовность» – 24 проекта;
  • «Молодая семья» – 15 проектов.

Директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов подчеркнул, что увеличилось не только число заявленных на конкурс проектов, но и качество работ.

— Публичная защита проектов проходила в Доме молодёжи на протяжении нескольких дней. Претендентам из муниципальных образований Архангельской области была предоставлена возможность защитить свой проект посредством видеоконференцсвязи. Участие в защите приняли авторы 141 проекта, – сказал Алексей Чилибанов.

Окончательные итоги конкурса будут озвучены 9–10 марта.

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

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