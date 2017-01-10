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Лучшие социальные проекты Поморья будут представлены на всероссийском уровне

10 января 16:30 Общество Соцзащита Доступная среда

Министерство экономического развития Архангельской области подвело итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года».

Его победители примут участие во всероссийском этапе, который проводится Российским государственным социальным университетом при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

— Проекты, представленные на региональный этап конкурса, направлены на оказание адресной помощи самым разным группам граждан. Вовлечённость жителей региона в социально-значимую деятельность свидетельствует об их неравнодушии и желании оказать поддержку людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Снимая барьеры

В номинации «Лучший проект в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» было выделено две инициативы.

«Другая сторона» Анны Клиндюк направлена на реабилитацию детей дошкольного возраста с аутизмом. Для «особых» малышей занятия с квалифицированными специалистами – шанс преодолеть барьер между ними и окружающим миром и подготовиться к поступлению в обычную школу.

Проект председателя регионального отделения Всероссийского общества глухих Николая Мякшина направлен на создание условий для получения инвалидами по слуху социальных услуг в местных отделениях ВОГ.

— На территории Архангельской области проживают более пяти тысяч граждан с нарушениями слуха, тысяча из них – полностью глухие. Многие из них нуждаются в постоянном социальном обслуживании. Проблема в том, что соцработники не владеют языком жестов. Наш проект позволит решить эту проблему пояснил Николай Мякшин.

Спорт и роботы

Победу в направлении «Лучший социальный проект года в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» одержал Андрей Беляков.

Его проект «Социальное обслуживание семей с детьми и людей с ограниченными возможностями в сфере физической культуры и массового спорта» реализуется в Коряжме.

Лучшим в области дополнительного образования детей стал проект Павла Бовыкина «Устьянская лига робототехники».

Не ради прибыли

В номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» победил проект Романа Швакова «Счастливая мама».

Это школа для беременных и молодых мам, где женщинам помогают подготовиться к родам, проводят обучение уходу за новорожденными. Занятия, направленные на физическое и эмоциональное здоровье мамы и малыша, позволяют не только избежать послеродовой депрессии, но и предотвратить заболевания детей, вызванные ошибками молодых родителей.

— В социальных проектах получение прибыли не является главной целью, зачастую они не приносят существенного дохода. Более того, для реализации многих из них требуется государственная или частная поддержка. Подобные конкурсы позволяют не только оказать помощь отдельным проектам, но и популяризовать социально-ориентированную деятельность. Это способствует привлечению новых инвесторов и предпринимателей, неравнодушных жителей и волонтёров, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

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