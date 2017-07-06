При поддержке КРАО в Ильинско-Подомском откроется детский спортивно-развлекательный парк

Инициатором возведения парка выступил петербургский благотворительный фонд имени Захаровых «Истоки». Проект был одобрен губернатором Игорем Орловым и взят на сопровождение Корпорацией развития Архангельской области.

– В 2015 году эта инициатива обсуждалась на стратегической сессии, которую проводила Корпорация развития в нашем районе. Затем проектная идея была представлена на региональном форуме «Народная стратегия» возглавлявшим районную администрацию в этот период Иваном Дементьевым, – рассказал нынешний глава МО «Вилегодский район» Алексей Аксёнов.



При поддержке КРАО удалось построить на площади более 5 000 кв. м целый комплекс, в который вошли детский игровой и автогородок, площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол со специальным покрытием, а также площадка для параворкаута.

— Строительство шло в два этапа: первый – детский игровой и автогородок были сданы в эксплуатацию год назад, спортплощадки возводились в течение 2016–2017 годов, – пояснил исполнительный директор фонда «Истоки» Владимир Редькин.

Общий объём инвестиций составил около 15 млн рублей. Помимо средств фонда «Истоки», были привлечены деньги из областного и муниципального бюджетов.

Торжественное открытие нового объекта состоится 29 июля в рамках празднования дня рождения села Ильинско-Подомское.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»