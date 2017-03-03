В региональном минздраве обсудили планы развития на 2017-й год

В Архангельском медицинском колледже состоялось совместное заседание коллегии регионального министерства здравоохранения и межведомственной комиссии по демографическому развитию и охране здоровья северян.



В заседании приняли участие министр здравоохранения Антон Карпунов, руководители медицинских организаций Поморья, главные внештатные специалисты минздрава, депутаты областного Собрания, сотрудники Северного государственного медицинского университета, представители фонда ОМС и федеральных структур.

На коллегии были подведены итоги деятельности за 2016 год, а также намечены перспективы развития системы здравоохранения Архангельской области.

С докладом о демографическом развитии, состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в регионе выступил глава ведомства Антон Карпунов.

На коллегии обсуждались как положительные показатели работы, так и проблемные моменты. В ходе работы коллегии были поставлены задачи, направленные на улучшение эффективности работы системы здравоохранения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области