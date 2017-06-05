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Активисты Пинежья празднуют юбилей фестиваля «Веркольские первоцветы»

5 июня 16:00 НКО
Фестиваль «Веркольские первоцветы» – некоммерческий проект выходцев из деревни Веркола, а также ее постоянных жителей
Фестиваль «Веркольские первоцветы» – некоммерческий проект выходцев из деревни Веркола, а также ее постоянных жителей

Праздник проходит в деревне Веркола Пинежского района Архангельской области и длится три дня, с 10 по 12 июня. Концепция фестиваля – свободный творческий поиск.

Фестиваль 2017 года станет юбилейным. На сегодняшний день фестивалю помогают не только местные активисты, но и волонтёры со всей области, артисты и мастера, а также общественные организации и предприниматели.

— Фестиваль изначально создавался для того, чтобы за счет привлечения туристов к яркому событию помочь развитию Верколы, ее инфраструктуры, – объясняет организатор проекта Дарья Рябова. – Сейчас для веркольцев «Первоцветы» – это способ проявить себя в качестве мастеров, кулинаров, носителей пинежских традиций.

Ежегодно на фестивале проводятся гулянья с Веркольским народным хором, ярмарка, кулинарные и ремесленные мастер-классы с участием местных жителей.

К фестивалю присоединяются местные учреждения культуры. Гости фестиваля смогут стать не только зрителями, но и участниками концертной программы, а также посетить выставки, экскурсии и мастер-классы, которые проводят организаторы.

Фестиваль представляет собой открытую площадку, присоединиться к нему можно в любом качестве, связавшись с организаторами в социальных сетях. Там же можно найти программу фестиваля и информацию о проезде и проживании.

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