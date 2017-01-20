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Жилищная инспекция уведомляет об изменении порядка работы с обращениями

20 января 14:20 Общество Законотворчество

С 1 января 2017 года действует новая редакция части 3 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

ГЖИ информирует, что теперь обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Обращения, поступившие в инспекцию по электронной почте, а также с интернет-сайтов без прохождения авторизации в ЕСИА, будут рассмотрены без организации проверки по изложенным доводам. При этом гражданину будут даны необходимые разъяснения.

Таким образом, в целях проведения проверки необходимо обратиться лично в инспекцию, либо путем направления письменного обращения посредством почтовой связи (почтовый адрес: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 38, корп.1), либо направить обращение в электронной форме с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в ЕСИА (например, через Государственную информационную систему ЖКХ).

Кроме того, если при рассмотрении обращения будет установлено, что обратившийся гражданин или юридическое лицо  указали заведомо ложные сведения, инспекция вправе обратиться в суд с иском о взыскании расходов, понесенных в связи с рассмотрением таких заявлений. Такое право предоставлено надзорным органам частью 3.5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, введенной в действие с 1 января 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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