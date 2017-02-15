Международный день дарения книг отметили в Архангельске волонтёрской акцией

В областном Доме молодёжи продолжается серия акций под общим названием «Доброе дело».

Уже вторая по счету волонтёрская акция состоялась 14 февраля в Международный день дарения книг. Добровольцы Дома молодёжи вышли на улицы Архангельска для того, чтобы рассказать горожанам о празднике и, конечно же, подарить книгу.

Такая акция в Архангельске проводится впервые, впрочем, Международному дню дарения книг всего три года.

– Безусловно, такие акции нужны, потому что они, прежде всего, делают людей добрее, – рассказала волонтёр Влада Мелкова. – Книга – это не просто подарок, это ключ к саморазвитию, потому что в книге можно найти себя, раскрыть новые стороны происходящего.

Напомним, стать волонтёром Дома молодёжи может любой желающий. Для этого необходимо в рабочее время подойти по адресу: г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9, кабинет № 204 и заполнить заявку.

Можно также воспользоваться электронной почтой: aleksandra.i@dommol29.ru.

На сегодняшний день в областном Доме молодёжи зарегистрировано более 180 добровольцев только из Архангельска.

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»