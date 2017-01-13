На этих выходных на Красной пристани в Архангельске откроется общественный каток

Торжественное открытие состоится 14 января в 13:00. Первыми опробуют лед маленькие игроки хоккейной команды «Спартак» (2010 года рождения).

Напомним, инициатора создания общественного катка в столице Поморья Михаила Щелокова, как и в прошлом году, поддержали Корпорация развития Архангельской области, городская администрация, областной Дом молодёжи, региональный центре развития спорта «Водник» и компания «Интерстрой».

Размер катка на Красной пристани составит 30 на 70 метров. Кроме того, на набережной появились бесплатные теплые раздевалки, прокат коньков и кофейный автомат.

За порядком будет следить специализированная организация. Планируется проведение целого ряда спортивных и культурных мероприятий.



На открытие катка приглашаются все желающие.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»