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Игорь Годзиш:
«В течение дня ситуация с водоснабжением в городе полностью нормализуется»

6 марта 11:00 Архангельск

На еженедельном оперативном совещании в правительстве области заместитель губернатора по внутренней политике – руководитель администрации Алексей Андронов обратил внимание на ситуацию по устранению аварии на водоводе в Архангельске.  

Как доложил глава города Игорь Годзиш, авария на «тысячнике» произошла вечером 4 марта. Характер повреждения для водовода диаметром 1000 миллиметров типовой: из-за технического состояния трубы образовалась продольная трещина длиной около метра.

Для устранении аварии была организована круглосуточная работа всех служб. Работы были завершены в понедельник в три часа ночи. Утром 6 марта вода начала поступать в дома практически всех округов.

По словам главы города, заполнение системы займет определенное время, это делается для того, чтобы не допустить дальнейших прорывов на «тысячнике». В течение дня ситуация с водоснабжением в городе полностью нормализуется, заверил Игорь Годзиш.  

— Хотел бы поблагодарить службы МЧС, «Водоканала» и «Аркомхоза», которые совместно и оперативно работали на устранении аварии, – подчеркнул он.  

Ситуация с аварией, оповещением населения и организацией подвоза воды станет темой отдельного совещания, которое пройдет в администрации города.

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