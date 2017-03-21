В Архангельске подвели итоги конкурса фотоисторий «Я на Севере родился»

Всего на конкурс поступило без малого пятьсот работ от ста пятидесяти авторов, представляющих практически все районы Архангельской области, а также Вологду, Москву и Санкт-Петербург.

Согласно условиям творческого состязания, его участники должны были представить на суд жюри фотоистории о людях, природе, архитектуре Русского Севера.

Инициатором творческого состязания, которое проводится в рамках Года экологии, выступили молодёжный клуб Русского географического общества в Архангельской области, региональный «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (подведомственное учреждение регионального минприроды).

Партнёрами стали архангельский центр Русского географического общества, областной ТИЦ и компания «Художественная полиграфия».

В номинации «Природа Севера» лучшей была признана фотоистория жительницы Красноборского района Елены Богдановой «Шеломянский страж». Фотограф запечатлела птенца ястреба на фоне старинного храма в Шеломя.



Победитель в номинации «Я на Севере родился» архангелогородец Дмитрий Цивкунов запечатлел любителей зимней рыбалки у моста через Кузнечиху.

Лучшей работой в номинации «Деревянное зодчество Русского Севера» признана фотография Демида Волкова «Кенозерский национальный парк. Закат в деревне Змихнова».

«Переправа в грозу» – название фотоистории, победившей в номинации «В этих людях история моего края». Её герой – потомственный помор Владимир Тельнихин, единственный постоянный житель деревни Старое Стражково, что на Княжострове.

Специальным призом была отмечена фотоистория Марии Захаровой из Коряжмы «Ликвидатор»., которая повествует об отце автора, Сергее Федоровиче Лобанове, участнике ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Выступая на церемонии награждения, исполняющий обязанности руководителя «Центра природопользования и охраны окружающей среды» Андрей Копытов отметил, что уровень поступивших работ был очень высоким. Кроме того, конкурс показал, что северяне всей душой любят свой край.

— Северный край – это место удивительной природы, уникальных традиций, красивейшей архитектуры и радушных людей. Так давайте чаще обращать на красоту вокруг нас! Благодарим вас за неравнодушное отношение к истории и судьбе нашей области, – заявила, обращаясь к участникам конкурса, руководитель молодёжного клуба архангельского отделения РГО Светлана Марич.

До конца марта лучшие фотоистории конкурса «Я на Севере родился» можно будет увидеть в областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова. Работы всех без исключения участников творческого состязания также размещены в специальной группе в социальной сети «Вконтакте».

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области