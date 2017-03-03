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Архангельская область – в лидерах по качеству госуслуг в России

3 марта 15:45 Информация и связь Госуслуги

По данным мониторинга, проведённого по заказу Минэкономразвития РФ, Архангельская область занимает третье место по качеству предоставления электронных услуг среди субъектов России. 

Наилучшие показатели продемонстрировала Тульская область, возглавившая список, за ней следуют Липецкая область, Архангельская область, Санкт-Петербург и Хабаровский край. Москва заняла шестое место.

Эксперты проанализировали 1310 приоритетных госуслуг на соответствующих федеральном и региональных порталах.

В ходе мониторинга оценивалось качество реализации субъектами каждого из действий, выполнение которых обеспечивается заявителю при предоставлении услуг в электронной форме.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, качество и количество предоставляемых услуг в электронном виде постоянно растёт. Особое внимание уделяется наиболее востребованным у населения услугам в сфере социальной защиты населения, образования и здравоохранения.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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