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Региональный центр поисковой работы будет открыт в столице Поморья

14 сентября 15:30 Губернатор НКО Молодежь

Правительство Архангельской области приняло решение о предоставлении в безвозмездное пользование региональному отделению «Поискового движения России» помещений общей площадью 65,5 квадратных метров.

Помещения с отдельным входом выделены в центре «Патриот». В них будет располагаться «Региональный поисковый центр», куда войдут учебный класс и музей поисковой работы.

– Поисковики по всей России ведут трудную, но необходимую для нас работу: в архивах, в полях, в сложных экспедициях по крупицам восстанавливают имена погибших бойцов, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Сегодня крайне важно поддерживать механизмы работы с молодёжью, которые прививают навык чтить и помнить историю своей страны.

Глава региона выразил уверенность, что новые возможности регионального центра поисковой работы позволят качественно проводить занятия с подрастающими поисковиками, а созданный на базе центра музей даст возможность погрузиться в процесс подготовки к предстоящим экспедициям и осознать всю значимость дела поисковиков,

Торжественное открытие центра состоится в День неизвестного солдата, 3 декабря 2017 года, и будет приурочено к закрытию областной вахты памяти.

Напомним, региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» стало победителем конкурса на выделение грантовой поддержки Президента Российской Федерации 2017 года. Проект создания регионального учебного поискового центра получил поддержку в размере 3,6 миллиона рублей.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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