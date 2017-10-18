Завершена реконструкция очередного участка трассы Брин-Наволок–Плесецк–Каргополь

В Плесецком районе торжественно открыли движение по очередному реконструированному участку автотрассы Брин-Наволок–Плесецк–Каргополь. Таким образом, за последние три года дорожники заасфальтировали 35 километров грунтовой дороги, которая ещё недавно доставляла немало хлопот автомобилистам.

Реконструкция участка Войбора–124 км автомобильной дороги Архангельск–Каргополь–Вытегра началась в августе 2016 года и велась во исполнение поручения Президента РФ от 24.05.2013 года № 1191 в рамках подпрограммы № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)».



Финансирование работ осуществлялось как за счёт федерального бюджета, так и бюджета Архангельской области. Объём финансирования за два года составил За последние три года дорожники заасфальтировали 35 километров грунтовой дороги454 млн 340 тысяч рублей, в том числе за счёт федеральной казны – 449 млн 893 тысяч рублей.

Подрядчиком реконструкции участка выступило ООО «Севзапдорстрой», это же предприятие выполнило работы на двух предыдущих перегонах. Гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет четыре года.

Напомним, в 2018 году автодорога Архангельск–Каргополь–Вытегра планируется к передаче в федеральную собственность и войдёт в состав новой федеральной трассы А215, которая будет проходить по маршруту Санкт-Петербург–Лодейное Поле–Вытегра–Прокшино–Каргополь–Плесецк–Брин-Наволок–Архангельск.



По территории Архангельской области необходимо будет достроить оставшиеся два участка: Самодед–Кяма протяжённостью 7,2 км с обходом посёлка Самодед и строительством нового моста через реку Ваймуга, а также км 124–км 132 протяжённостью 7,3 км с путепроводом на станции Емца.

После этого дальнейшие работы по содержанию и реконструкции дороги будет осуществлять Росавтодор.

Министерство транспорта Архангельской области