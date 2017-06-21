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Бизнес-омбудсмен Поморья принял участие в антикоррупционном проекте Совета Европы

21 июня 9:30 Борьба с коррупцией Бизнес

В рамках проекта ПРЕКОП II по борьбе с коррупцией в республике Башкортостан прошла конференция «Защита прав предпринимателей от коррупционных практик на муниципальном уровне в РФ».

С 2013 года проект реализуется на территории нашей страны институтом уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей и Советом Европы.

Глава программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих отметил, что проект ПРЕКОП II – крупнейший из реализуемых проектов. 

Совет Европы стремится к созданию единого правового пространства от Лиссабона до Владивостока, основанного на уважении к правам человека.

В мероприятие приняли участие представители аппарата уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей, программного офиса Совета Европы в РФ, руководители органов законодательной и государственной власти, эксперты, бизнес-омбудсмены.

Архангельскую область на семинаре представил уполномоченный при губернаторе по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

Напомним, что партнёром семинара выступает ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Башкортостан.

Участники проекта обсудили типичные вопросы, затрагивающие предпринимателей на региональном и муниципальном уровнях. Во главе угла стояли вопросы противодействия коррупции в сфере государственных закупок, во время получения разрешений и лицензий, контрольно-надзорных мероприятий.

По словам бизнес-омбудсмена Ивана Кулявцева, коррупция является сдерживающим фактором для развития экономики и предпринимательства. Проект ПРЕКОП II – хорошая площадка для обмена мнениями и опытом применения современных форм противодействия этому явлению.

По итогам проекта планируется подготовить экспертный документ, в котором будет обозначен перечень наиболее частых коррупционных рисков на муниципальном и региональном уровнях, а также рекомендации по их минимизации.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей

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