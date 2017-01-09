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Две районные газеты Поморья вошли в «Золотой фонд прессы 2017»

9 января 16:45

Подведены итоги всероссийского конкурса СМИ на соискание знака отличия «Золотой фонд прессы 2017»

В 2016 году во всероссийском конкурсе приняли участие 217 изданий.

Среди лучших экспертами были названы «Волгоградская правда» (г. Волгоград), «Советская Сибирь» (г. Новосибирск), «Наше время» (г. Ростов-на-Дону), «Власть Советов» (ст. Выселки, Краснодарский край), «Пульс – Северное Приморье» (г. Арсеньев, Приморский край).

Вошли в число лучших в 2017 году и две районные газеты из Архангельской области. Это «Коношский курьер» и «Онега».

Председатель экспертного совета конкурса, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова отметила: 

«Регионы объединяет интерес россиян к жизни вокруг них, к сообщениям о том, что происходит на их улице, в их городе или деревне, в их области. Мы понимаем, что это интерес к местной журналистике, к местным новостям. Это подтверждает то, что государственная поддержка СМИ должна быть в первую очередь направлена местной журналистике».

Полный список изданий, вошедших в «Золотой фонд прессы 2017», размещён здесь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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