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Власть Поморья продолжает открытый диалог с бизнесом региона

22 февраля 14:30 Арктика – территория диалога Общество Торговля Бизнес

В формате открытого диалога состоялась традиционная рабочая встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова с предпринимательским сообществом.

Участниками стали руководители профильных министерств правительства региона, муниципальной власти, крупного и малого бизнеса, общественных организаций.

Меры для развития бизнеса на Русском Севере

Темы для обсуждения предлагали сами предприниматели. Особое внимание бизнес уделил вопросу северных льгот и длительных отпусков за счёт работодателей.

По словам участников, это ставит предпринимательство Поморья в заведомо невыгодное положение с точки зрения его конкурирования с бизнесом, к примеру, Вологодской области.

— Крайний Север – часть России, имеющая стратегическое значение для страны и выполняющая наиважнейшие социально-экономические задачи, – отметил Игорь Орлов. – Но прямые расходы, связанные с этой ответственной миссией, должны быть оплачены государством.

Губернатор напомнил, что предложение Архангельской области о компенсации работодателям расходов на реализацию северных льгот через Фонд социального страхования уже представлено Президенту России.

— Контрольное управление администрации Президента поддержало позицию Архангельской области, – подчеркнул Игорь Орлов.

Форум даст новые возможности

Немалый интерес у бизнеса Поморья также вызывает грядущий международный форум «Арктика – территория диалога».

— Интерес к форуму растёт в геометрической прогрессии. Количество участников уже превышает полторы тысячи человек, – сообщил губернатор.

Он отметил: безусловно, главными вопросами обсуждения на форуме станут темы, имеющие национальный и международный масштабы.

Но, вместе с тем, это событие будет способствовать открытию новых возможностей для развития Архангельской области, в том числе для предпринимательского сообщества региона.

Игорь Орлов и предприниматели обсудили и ряд других тем, в том числе по созданию условий для более активного участия бизнеса в обсуждении проектов нормативных актов.

Речь не только о традиционном проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, но и организации новых площадок – для неформального разговора о тех или иных законодательных инициативах.

«Онлайн-кассы – это прозрачный бизнес»

В числе актуальных вопросов бизнес также обозначил обязательный переход на онлайн-кассы с 1 июля 2017 года.

Однако далеко не в каждом поселении у малого предпринимательства есть технические возможности внедрить нововведение. Как правило, это связано с отсутствием доступа в Интернет.

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова пояснила, что регионам дано право определять труднодоступные и отдалённые территории, в том числе населенные пункты, где применение в 2017 году онлайн-касс будет необязательным.

Списки конкретных деревень и посёлков предоставляют органы муниципальной власти. На основе этих данных минагропром региона корректирует имеющийся единый перечень.

— Онлайн-кассы – это современные технологии обработки информации, – отметил Игорь Орлов. – Кроме того, все прекрасно понимают: это, прежде всего, прозрачный бизнес. Поэтому везде, где есть возможности платить через онлайн-кассы, они должны быть внедрены.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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