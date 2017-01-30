Губернатор области Игорь Орлов провёл рабочую встречу с главой Коношского района Олегом Реутовым. Речь шла о реализации планов по строительству социально значимых объектов – школы в посёлке Ерцево, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре.

Разговор начался с главного – формирования районного бюджета, в основе которого лежит развитие налоговой базы.

– Мы должны уметь формировать свой бюджет, жить по средствам и активно участвовать в тех вариантах развития, которые предоставляет правительство Российской Федерации, занимая активную позицию и предлагая свои варианты решения насущных задач, – обратился Игорь Орлов к главе Коношского района.

Одним из возможных вариантов развития лесоперерабатывающей отрасли района может стать реализация проекта по строительству фанерного завода. Предложения инвестора глава района передал в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.



Государственно-частное партнёрство – способ реализации социальных проектов



Гордостью района стали два недавно построенных современных социальных объекта – школа в поселке Подюга и центр развития ребенка в Коноше. На очереди новой масштабный проект – строительство школы с эстетическим уклоном на 240 мест в поселке Ерцево.

Игорь Орлов подтвердил, что в апреле по результатам конкурса появится подрядчик, который приступит к работе уже в этом году.

Также губернатор поддержал планы главы района по привязке типового проекта школы на 500 мест в лесозаводском районе Коноши.

— Ещё один важный социальный объект для района – физкультурно-оздоровительный комплекс. Потребность в нем очень высокая. Все больше людей хотят заниматься спортом, ведут здоровый образ жизни и мы должны поддержать этот интерес современным спортивным объектом, которого в райцентре пока нет, – пояснил Олег Реутов.

Игорь Орлов предложил главе района совместно с агентством по спорту изучить возможности строительства ФОК в рамках государственно-частного партнёрства. В том числе с использованием новых технологий, не требующих масштабных затрат и длительных сроков возведения.

Также губернатор обратил внимание на два важных проекта – продолжение развития дома-музея Иосифа Бродского, отбывавшего ссылку в деревне Норинская, и увековечивание памяти академика Николая Лаверова, родившегося в деревне Климовская Коношского района.

— В Коношском районе есть заинтересованные люди – представители общественности, которые помогут нам развивать эти проекты, которые область обязательно будет курировать, – подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области