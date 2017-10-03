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Глава региона выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Крутиковой-Абрамовой

3 октября 13:30 Общество

Печальная новость пришла сегодня из Санкт-Петербурга. На 98-м году жизни в северной столице скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.

Долгие годы Людмила Владимировна,  награжденная  почётным знаком «За заслуги перед Архангельской областью», была хранительницей творческого наследия нашего великого земляка писателя Федора Абрамова.

Литературовед по образованию, один из первых в нашей стране исследователей творчества Ивана Бунина, она после смерти мужа всю оставшуюся жизнь посвятила исполнению завещания Федора Александровича: «Живи за двоих и заверши мои писательские дела».

Во многом благодаря усилиям Людмилы Владимировны увидело свет шеститомное собрание сочинений Федора Абрамова, в которое вошли и неизданные при жизни автора произведения, были опубликованы дневники писателя. А в 1985 году вышла ее собственная книга о Федоре Абрамове «Дом в Верколе».

— Уход Людмилы Владимировны – это большая потеря для русской словесности, для нашей литературы, для всего общества, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Просто невозможно соизмерить ее личный вклад в  сохранение наследия великого русского писателя. Ведь именно стараниями Людмилы Владимировны мы смогли познакомиться с восстановленным по крупицам, по черновикам романом «Чистая книга».  Мы встречались не так часто, как хотелось бы, но каждая встреча, каждый разговор с ней был для меня отдушиной в повседневной суете, открывал новые грани в творчестве и судьбе Федора Александровича Абрамова. Сегодня я скорблю вместе со всеми северянами и выражаю соболезнования близким Людмилы Владимировны.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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