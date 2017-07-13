Учреждениям культуры Поморья помогают создавать доступную среду

В Архангельской области подведены итоги конкурса на предоставление целевых субсидий бюджетам муниципальных образований на оборудование учреждений культуры для инвалидов.

Победителями стали четыре муниципалитета: Новодвинск, Красноборский, Ленский и Приморский районы. Всего по итогам конкурса распределено более 640 тысяч рублей.

Финансовую поддержку на создание доступной среды получат Красноборская центральная библиотека и местный культурно-досуговый центр, Яренская центральная библиотека, МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система», Лявлинский сельский дом культуры.

Полученные субсидии муниципальные образования направят на оборудование для использования людьми с ограниченными возможностями лестниц, пандусов, коридоров, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий учреждений культуры.

На выделенные средства предусматривается также установка световых и звуковых маячков, приобретение аудио- и радиогидов и других специальных средств для слепых и слабовидящих.

Министерство культуры Архангельской области