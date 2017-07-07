В этом году к медали «За любовь и верность» в Архангельской области представлено 73 семьи

Накануне Дня любви, семьи и верности в Гостиных дворах в Архангельске прошла торжественная церемония вручения медали «За любовь и верность» супружеским парам, которые прожили в любви и согласии более 25 лет. По поручению губернатора Игоря Орлова награды семьям вручил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Ежегодно на протяжении многих лет 8 июля в нашей стране празднуется День семьи, любви и верности в память о святых благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии, которые издавна почитаются в России как хранители семьи и брака.

По доброй традиции, накануне праздника лучшим семьям вручается общественная награда «За любовь и верность». В этом году к этой медали в Архангельской области представлено 73 семьи. В торжественной церемонии в Гостиных дворах приняли участие 16 семей из 13 муниципальных образований Поморья.

— И правительство области, и органы местного самоуправления всегда считали создание условий для самореализации и родителей, и детей приоритетом в своей работе, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Особые меры социальной поддержки мы предлагаем многодетным семьям, семьям, воспитывающим приёмных детей. И эти приоритеты останутся неизменными.

Семейные пары, которым сегодня была вручена общественная награда, приехали из разных районов области, работали в самых разных сферах. Но есть общая черта, которая их объединяет – взаимное уважение друг к другу.

Именно такое напутствие прозвучало и в адрес молодожёнов – Олега Дьяченко и Надежды Грибовой, которые сегодня соединили свои судьбы.

С самыми теплыми словами признательности и благодарности обратились к участникам торжественной церемонии министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова и руководитель агентства ЗАГС Ирина Андреечева.

Завершением церемонии стал праздничный концерт и экскурсия по Гостиным дворам.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности продолжатся завтра во всех городах и районах области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области