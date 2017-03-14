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Открыта аккредитация журналистов на молодёжный форум «Арктика. Сделано в России»

14 марта 11:00 Арктика – территория диалога Молодежь Арктика Наука
Молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» пройдёт с 27 марта по 3 апреля в Приморском районе Архангельской области
Молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» пройдёт с 27 марта по 3 апреля в Приморском районе Архангельской области

Стартовала аккредитация представителей СМИ на III международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», который пройдёт с 27 марта по 3 апреля в Приморском районе Архангельской области.

Аккредитация представителей СМИ обязательна для работы на всех мероприятиях форума.

Форму для аккредитации можно скачать здесь.

Заполненную форму необходимо до 27 марта отправить на электронную почту sizemskaya@dvinaland.ru, указав в теме письма «Заявка на аккредитацию».

Представители СМИ, желающие получать пресс-релизы, фото и видео с мероприятий форума могут обратиться с заявкой на электронную рассылку новостей по адресу arctic@fadm.gov.ru.

За дополнительной информацией, а также по вопросам организации интервью и комментариев с представителями и участниками III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» необходимо обратиться в пресс-службу форума:

  • Роксолана Андреева, RAndreeva@fadm.gov.ru, +7 926 649-69-09;
  • Азалия Газеева, +7 916 762-51-34.

Последние новости форума публикуются здесь.

Напомним, форум «Арктика. Сделано в России» пройдёт в Архангельской области впервые и будет приурочен к форуму «Арктика – территория диалога»

Участниками молодёжной образовательной площадки станут 180 студентов, аспирантов и молодых учёных из России и из-за рубежа. Центральной темой форума станет развитие опорных зон Арктики. Разработка концепции развития опорных зон будет построена на примере Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

Форма заявки на форум «Арктика. Сделано в России»

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