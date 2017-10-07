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Кадастровый учет может быть приостановлен

7 октября 11:30

Приостановить осуществление государственного кадастрового учета можно теперь не только на основании решения государственного регистратора, но и по инициативе заявителя, представившего заявление об осуществлении государственного кадастрового учета.

Такое новшество для процедуры осуществления государственного кадастрового учета введено Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Чтобы приостановить кадастровый учет, заявителю достаточно обратиться в орган регистрации прав с соответствующим заявлением. Важным моментом является то, что заявление о приостановлении кадастрового учета должно быть представлено до принятия государственным регистратором решения об осуществлении государственного кадастрового учета либо об отказе в государственном кадастровом учете.

По желанию заявителя кадастровый учет может быть приостановлен не более, чем на шесть месяцев. Срок приостановления, а также причины, послужившие основанием приостановления, указываются заявителем в заявлении.

С заявлением о приостановлении кадастрового учета можно обратиться только один раз в отношении поданного заявления об осуществлении государственного кадастрового учета.

Когда срока приостановления кадастрового учета недостаточно либо имеются другие причины не осуществлять пока государственный кадастровый учет,  заявители теперь имеют возможность по своей инициативе прекратить процедуру кадастрового учета.

В этом случае заявитель также может представить заявление о прекращении кадастрового учета до принятия решения об осуществлении государственного кадастрового учета либо об отказе в нём.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

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