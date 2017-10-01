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Всероссийский фестиваль энергосбережения состоялся в САФУ имени М.В. Ломоносова

1 октября 11:30 Молодежь Энергетика Экология

Фестиваль «Вместе ярче» проходит в областных центрах и крупных городах страны для популяризации среди населения культуры бережливого отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий.

Идея проведения фестиваля появилась благодаря молодежной инициативе в рамках международного форума ENES-2015. Инициативу его проведения поддержали Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки содействия Госкорпорации России «Фонд реформирования ЖКХ».

Открывая фестиваль, ректор САФУ Елена Кудряшова отметила:

«Наш вуз не только готовит специалистов-энергетиков, но и инициирует вместе с правительством Архангельской области уникальные программы дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров в сфере энегоэффективности. Из бережного отношения к тепло- и электроэнергии складывается общая картина бережного отношения к своей жизни».

Напомним, что со 2 августа по 23 ноября 2017 года в рамках фестиваля проводится акция подписания личных деклараций и петиций в поддержку энергосбережения.

На открытии фестиваля сотрудники САФУ, представители городской администрации и правительства Архангельской области, а также бойцы строительных отрядов подписали эту петицию. При получении свыше 100 тысяч голосов Министерство энергетики России обратится в Правительство РФ с предложением по постепенному переходу на энергоэффективное светодиодное освещение по всей стране.

В рамках фестиваля во дворе Высшей школы энергетики, нефти и газа установили ветросолнечную установку, которая будет обеспечивать САФУ альтернативной электроэнергией. В будущем здесь же планируется возведение энергетического научного центра для студентов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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