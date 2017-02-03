Ремонт железнодорожного моста в Архангельске запланирован на 2019 год

Решение проведении ремонта железнодорожного моста через Северную Двину в Архангельске окончательно принято. Об этом на заседании рабочей группы по развитию морского порта Архангельск сообщил заместитель начальника Северной железной дороги по территориальному управлению Сергей Роднев.

По словам представителя РЖД, будут проведены работы по капитальному ремонту одного из пролётов мостового сооружения, а именно – подъёмной части.

Цель этих работ – обеспечить гарантированные подъём и опускание этой части в период низких температур. Что касается сроков, то в следующем году будет подготовлена проектная документация, а сами работы будут проведены в 2019–2020 годах. Стоимость капремонта по текущим ценам составляет порядка 350 миллионов рублей.

– Все работы будут происходить в технологические окна, поэтому ограничивать движение пассажирского железнодорожного транспорта не планируется, – рассказал Сергей Роднев. – Что касается движения водного транспорта, то оно будет частично ограничено в связи с ремонтом подъёмной части моста. Однако время действия ограничений будет весьма несущественным – около суток-двух.

Движение автотранспорта, между тем, будет необходимо полностью закрыть на период двух–трёх месяцев. Связано это с тем, что предполагается замена плит несущей конструкции одной пролётной части. Возможно, будет принято решение и по ремонту автодорожной части остальных пролётов, их на мосту всего пять.

Как подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов, при ремонте железнодорожного моста будут максимально учтены интересы всех пользователей сооружения и минимизированы издержки, связанные с перерывами в его эксплуатации.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области