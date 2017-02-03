Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Ремонт железнодорожного моста в Архангельске запланирован на 2019 год

3 февраля 10:30 Архангельск Транспорт

Решение проведении ремонта железнодорожного моста через Северную Двину в Архангельске окончательно принято. Об этом на заседании рабочей группы по развитию морского порта Архангельск сообщил заместитель начальника Северной железной дороги по территориальному управлению Сергей Роднев.

По словам представителя РЖД, будут проведены работы по капитальному ремонту одного из пролётов мостового сооружения, а именно – подъёмной части.

Цель этих работ – обеспечить гарантированные подъём и опускание этой части в период низких температур. Что касается сроков, то в следующем году будет подготовлена проектная документация, а сами работы будут проведены в 2019–2020 годах. Стоимость капремонта по текущим ценам составляет порядка 350 миллионов рублей.

– Все работы будут происходить в технологические окна, поэтому ограничивать движение пассажирского железнодорожного транспорта не планируется, – рассказал Сергей Роднев. – Что касается движения водного транспорта, то оно будет частично ограничено в связи с ремонтом подъёмной части моста. Однако время действия ограничений будет весьма несущественным – около суток-двух.

Движение автотранспорта, между тем, будет необходимо полностью закрыть на период двух–трёх месяцев. Связано это с тем, что предполагается замена плит несущей конструкции одной пролётной части. Возможно, будет принято решение и по ремонту автодорожной части остальных пролётов, их на мосту всего пять.

Как подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов, при ремонте железнодорожного моста будут максимально учтены интересы всех пользователей сооружения и минимизированы издержки, связанные с перерывами в его эксплуатации.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области

Общество

3 февраля

Борь­ба с отхода­ми: выбор учас­тка для меж­муни­ципаль­ной сис­темы обсу­дят с жите­лями региона

3 февраля

Ремонт желез­нодо­рож­ного моста в Архан­гель­ске заплани­ро­ван на 2019 год

3 февраля

В Архан­гель­ске прой­дут сорев­нова­ния «Лёд надеж­ды нашей»

2 февраля

Севе­ря­нин Илья Чир­ков занял вто­рое место на пер­венстве СЗФО по биатлону

2 февраля

Сох­ра­няя память: севе­рян приг­лаша­ют рас­ска­зать о геро­ях Победы и локаль­ных войн

2 февраля

В Архан­гель­ской области стар­това­ли XXII спе­циаль­ные зим­ние Бело­мор­ские игры

2 февраля

Объяв­лена дело­вая про­грамма фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

2 февраля

Игорь Орлов: «Юби­лей «Прав­ды Севе­ра» необ­ходи­мо про­вес­ти на дос­тойн­ом уровне»

2 февраля

Круп­ные ком­па­нии гото­вы под­дер­жать регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills

1 февраля

«Центр под­дер­жки моло­дой семьи» помога­ет юно­шам и девуш­кам понимать друг друга

1 февраля

Год эко­ло­гии в Поморье: конк­ре­тные дела по улуч­ше­нию качес­тва жизни северян

1 февраля

Про­ин­декси­ро­ва­на еже­год­ная выплата почёт­ным донорам

1 февраля

Пра­витель­ство и пар­лам­ен­та­рии: сов­мест­ная рабо­та в интере­сах региона

1 февраля

Учрежде­ния УФСИН Поморья выпус­ка­ют более 600 наи­ме­но­ва­ний продукции

1 февраля

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: стали известны имена участ­ни­ков III сезона

1 февраля

Школь­ни­ков Поморья приг­лаша­ют на выставку «Нау­ка, образо­ва­ние и карьера»

1 февраля

Фото­кон­курс «Откры­тый Север» выхо­дит на новый этап развития

1 февраля

На чем­пи­она­те СЗФО по уни­вер­саль­ному бою коман­да Поморья заняла пер­вое место

1 февраля

Двин­ско-Пи­нежский заказ­ник: в поис­ке балан­са эко­ло­гии, эко­но­ми­ки и соцсферы

Похожие новости

3 февраля Районы

Борь­ба с отхода­ми: выбор учас­тка для меж­муни­ципаль­ной сис­темы обсу­дят с жите­лями региона

3 февраля Общество

Ремонт желез­нодо­рож­ного моста в Архан­гель­ске заплани­ро­ван на 2019 год

2 февраля Общество

Объяв­лена дело­вая про­грамма фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

1 февраля Общество

«Центр под­дер­жки моло­дой семьи» помога­ет юно­шам и девуш­кам понимать друг друга

1 февраля Образование

Школь­ни­ков Поморья приг­лаша­ют на выставку «Нау­ка, образо­ва­ние и карьера»

31 января Общество

Новос­тройки на Мос­ковс­ком: тыся­ча квар­тир для рас­селе­ния «ава­рий­ки»

31 января Общество

Все­рос­сийс­кие сорев­нова­ния по зим­нему винд­сё­рфин­гу стар­ту­ют в Архан­гель­ске

25 января Общество

В Архан­гель­ске стар­това­ло пер­венство СЗФО по нас­толь­ному теннису

25 января Общество

Гос­тей аркти­чес­кого фору­ма при­мут более 30 оте­лей Поморья

24 января Общество

Мин­лесп­ром регио­на и САФУ выявят перс­пе­ктив­ные кадры

20 января Экономика

Лес­ная наука в дейс­твии: ДНК из трёх иголок

16 января Культура

Выставку «Лики Рос­сии» уви­дели около шес­тиде­сяти тысяч человек

16 января Общество

На Крас­ной прис­тани откры­лся бес­платный каток

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия