Участие предпринимателей в гособоронзаказе: пошаговая инструкция от федеральных экспертов

Семинар «Возможности расширения участия предприятий судостроительного кластера Архангельской области в реализации гособоронзаказа» пройдёт 18 сентября в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки.

– Доступ к участию в исполнении государственного оборонного заказа долгое время казался региональным субъектам малого и среднего предпринимательства закрытым. Создание в Архангельской области инновационного судостроительного территориального кластера, проведение «Дней подрядчика» позволило изменить ситуацию, выстроить диалог между предприятиями военно-промышленного комплекса и бизнесом, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Как отметил глава ведомства, проведение данного обучающего мероприятия является закономерным продолжением системной работы, направленной на расширение вовлечённости местных предпринимателей в работу с оборонными предприятиями.

— Нам удалось преодолеть некую информационную изолированность, представители бизнеса смогли оценить существующую нишу, осознали, что их продукция востребована. Следующий шаг – объяснить, как они могут реализовать выявленные возможности, – сообщил Семён Вуйменков. – Дело в том, что у предпринимателей по-прежнему возникают серьёзные трудности, связанные с оформлением документов, необходимых для участия в гособоронзаказе (ГОЗ).



Обучающее мероприятие организовано ассоциацией поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», ассоциацией по сертификации «Русский регистр» совместно с Корпорацией развития Архангельской области при поддержке регионального министерства экономического развития.

«Русский регистр» – признанная на международном уровне сертификационная и экспертная некоммерческая организация. Участие её экспертов в семинаре гарантирует комплексное и детальное рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением понимания требований, предъявляемых к предприятиям, планирующим работать с ГОЗ.

– Сегодня в свободном доступе находится информация для подготовки и оформления пакета необходимых документов, – сообщила руководитель программ «Военный регистр/Оборонсертифика и информационная безопасность» ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Анна Егорова. – Главная проблема в том, что многие предприниматели не знают, где искать данные сведения, какие ресурсы являются доступными и достоверными.

На семинаре предприниматели узнают, что скрывается за понятием «Гособоронзаказ» и какие юридические требования необходимо учесть для участия в его исполнении, увидят реальные примеры подготовки документов.

– Неотъемлемой частью семинара будет диалог между участниками, включающий обсуждение возможностей и сложностей, которые могут возникуть в ходе работы с ГОЗ, – подчеркнула Анна Егорова.

Иными словами, в рамках семинара предприниматели региона получат своего рода пошаговую инструкцию от ведущих федеральных экспертов: будут рассмотрены принципы, порядок формирования, размещения, финансирования и исполнения государственного оборонного заказа, понимание требований и особенности государственных контрактов на основании ГОЗ, включая условия о контроле со стороны государственного заказчика или государственной контролирующей организации (военного представителя, приемщика).

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Дата проведения – 18 сентября, с 13:00 до 17:00. Место проведения – Корпорация развития Архангельской области, ул. Свободы, д. 23, 1 этаж, конференц-зал. Модератор: Сергей Смирнов, директор ассоциации «Созвездие» (телефон: (8182) 28-69-30).

По вопросам организации и проведения деловой программы обращайтесь по телефонам: (8182) 20-06-27, +7 952 252-84-35, e-mail: mr.msp29@yandex.ru.

Министерство экономического развития Архангельской области