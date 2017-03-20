В Архангельске начался ремонт помещений будущего центра для детей с аутизмом

Первый в Поморье центр для детей с аутизмом откроется в по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, 116.

На площади 140 квадратных метров разместятся кабинеты врачей-дефектологов, комнаты психологической разгрузки и адаптивной физической культуры, музыкальный и спортивный залы.

Напомним, открытие такого учреждения стало возможным благодаря правительству области, региональному социальному кластеру и КРАО. В январе 2017 года центр получил президентский грант в размере 4 миллионов рублей. Проект также поддержала сенатор Людмила Кононова.

Поступившие средства направлены на обучение специалистов, приобретение дидактических и демонстрационных материалов, оргтехнику и мебель, спортивное оборудование.

Открытие центра для детей с аутизмом запланировано в мае 2017 года. В

— Сейчас очень важно выстроить комплексную систему помощи аутичным детям и их семьям. В настоящее время родителям приходится ехать за профильной помощью в Москву или Череповец. В этом году её можно будет получить в Архангельске. Проект для Поморья – пилотный. Основной упор мы делаем на непрерывное обучение специалистов, – заявила руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва.

Также в планах у инициаторов проекта – открыть интенсив-курсы для детей с РАС из отдалённых муниципальных образований.

В феврале социальным кластером Архангельской области и общественной организацией «Ангел» была запущена благотворительная акция по сбору игрушек и канцелярских товаров для будущего медицинского учреждения. Уже сейчас на нее откликнулись школы, детские сады, предприятия региона, а также муниципальные образования и просто неравнодушные жители Архангельской области.

Принести канцелярские наборы и игрушки можно по адресу: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, 1 этаж. Контактный телефон: +7 902 199-70-14 (Елена Ларионова).

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области