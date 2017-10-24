Объявлены победители регионального этапа фестиваля «Уникум»

Одарённые дети Поморья смогут представить свои таланты на общероссийском уровне в Санкт-Петербурге
Победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» в номинации «изобразительное искусство» признаны:
- Екатерина Баранова (Детская художественная школа № 1, Архангельск, преподаватель Анастасия Пантелят);
- Алина Дитятева (Устьянская детская школа искусств, преподаватель Вера Борисова);
- Анна Лазарева (Онежская детская школа искусств, преподаватель Елена Кирьяк);
- Мария Попова (Коряжемская детская школа искусств, преподаватель Ирина Макарцова);
- Дина Резниченко (Детская художественная школа № 1, Архангельск, преподаватель Наталья Комарова).
В номинации «декоративно-прикладное искусство» победу одержали:
- Василий Могутов (Детская школа искусств № 39, преподаватель Татьяна Лунева);
- Юлия Гаврилюк (Детская школа искусств № 39, преподаватель Татьяна Лунева);
- Софья Федорова (Детская школа искусств № 15, преподаватель Клавдия Шумова;
- Николай Сопочкин (Детская школа искусств № 15, преподаватель Клавдия Шумова);
- Анастасия Пчелинцева (Детская школа искусств № 15, преподаватель Клавдия Шумова).
Материалы, представленные на региональный этап фестиваля его победителями, направлены в Министерство культуры Российской Федерации для участия в следующем этапе конкурса.
В случае успешного прохождения отбора школьники будут приглашены в Санкт-Петербург для презентации своих работ.
Министерство культуры Архангельской области