Объявлены победители регионального этапа фестиваля «Уникум»

Одарённые дети Поморья смогут представить свои таланты на общероссийском уровне в Санкт-Петербурге

Победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» в номинации «изобразительное искусство» признаны:

Екатерина Баранова (Детская художественная школа № 1, Архангельск, преподаватель Анастасия Пантелят);



Алина Дитятева (Устьянская детская школа искусств, преподаватель Вера Борисова);



Анна Лазарева (Онежская детская школа искусств, преподаватель Елена Кирьяк);



Мария Попова (Коряжемская детская школа искусств, преподаватель Ирина Макарцова);



Дина Резниченко (Детская художественная школа № 1, Архангельск, преподаватель Наталья Комарова).



В номинации «декоративно-прикладное искусство» победу одержали:

Василий Могутов (Детская школа искусств № 39, преподаватель Татьяна Лунева);



Юлия Гаврилюк (Детская школа искусств № 39, преподаватель Татьяна Лунева);



Софья Федорова (Детская школа искусств № 15, преподаватель Клавдия Шумова;



Николай Сопочкин (Детская школа искусств № 15, преподаватель Клавдия Шумова);



Анастасия Пчелинцева (Детская школа искусств № 15, преподаватель Клавдия Шумова).



Материалы, представленные на региональный этап фестиваля его победителями, направлены в Министерство культуры Российской Федерации для участия в следующем этапе конкурса.

В случае успешного прохождения отбора школьники будут приглашены в Санкт-Петербург для презентации своих работ.

Министерство культуры Архангельской области