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В Поморье отметили День российской науки

8 февраля 18:15 Наука

Торжественные мероприятия состоялись в научно-образовательном центре «Ломоносовский дом». Губернатор Архангельской области Игорь Орлов впервые вручил студентам Северного (Арктического) федерального университета Ломоносовские стипендии.

Четверым архангельским учёным, успешно защитившим в 2016 году докторские диссертации, Игорь Орлов вручил благодарности губернатора Архангельской области.

Кроме того, именные  свидетельства получили девять победителей конкурса «Молодые учёные Поморья», которые проводят исследования по большинству современных отраслей науки. Конкурс был возобновлён в 2012 году по инициативе главы региона.

Представитель Северного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Ольга Попова поблагодарила региональное правительство за финансовую поддержку проекта по изучению особенностей заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

– В России самая большая популяция клещей, которые являются переносчиками заболевания. Следовательно, высок и риск непрогнозируемого распространения инфекции, – подчеркнула Ольга Попова. – Вложенные в проект средства позволили получить совершенно новые результаты, связанные с изучением и выявлением новых факторов возникновения болезни.

Приоритеты в науке 

Разговор зашёл и о состоянии российской науки в целом. В 2016 году Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России. Этот документ, подчеркнул Игорь Орлов, должен стать ориентиром для развития научно-технологического комплекса Поморья.

Сегодня в университетах, научно-исследовательских структурах, отраслевой науке региона работает почти две тысячи сотрудников, в том числе 210 докторов и 900 кандидатов наук. Общий объем финансирования исследований в 2016 году составил почти полтора миллиарда рублей. Многие из них воплотились в прикладные разработки.

Только в Северном (Арктическом) федеральном университете в прошлом году были успешно завершены около трёхсот научных проектов, в том числе 76 – по арктической тематике. Университет стал владельцем 34 патентов на изобретения и полезные модели.

По словам директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАНВ ладимира Павленко, центр стал первой в истории страны опорной площадкой для научного сопровождения проектов социально-экономического развития приполярных территорий. 12 научных работ центра вошли в перечень важнейших научных исследований РАН. Две работы будут представлены на международном форуме «Арктика – территория диалога».

Будущее за молодыми 

Разговор зашел и некоторых негативных тенденциях, в первую очередь, о старении научных кадров.

Игорь Орлов поддержал инициативу Северного (Арктического) федерального университета по созданию профессорского собрания. Среди его приоритетных задач – активизация работы областного совета молодых ученых, интеграция его деятельности в российские научные структуры.

Губернатор обозначил необходимость подготовить и утвердить перечень прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ, направленных на решение задач социально-экономического развития региона и поручил министерству образования и науки проработать предложения по организации конкурса научных проектов по арктической тематике.

Глава Поморья предложил учёным подключиться к подготовке мероприятий, связанных с юбилейными памятными датами в истории родного края.

Как отметил Игорь Орлов, прошедший год был ознаменован не только  успехами и невосполнимыми потерями в науке. Присутствующие почтили память нашего земляка, выдающегося учёного, лидера мировой научной школы радиогеологии и радиологии, академика РАН, президента Ломоносовского  фонда Николая Лаверова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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