Бюджет Архангельской области на 2017 год: принято!

Бюджет Архангельской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принят во втором чтении. Такое решение поддержали большинство депутатов областного Собрания.

Напомним, что в рамках второго чтения основные параметры бюджета региона остаются неизменными. Общая сумма доходов составляет 59 миллиардов рублей, расходов – 61 миллиард.

Ко второму чтению поступило 20 поправок от губернатора Архангельской области и депутатов областного Собрания. Поправки носят уточняющий характер и касаются главным образом перераспределения бюджетных ассигнований.

В частности, дополнительные средства выделены на развитие территориального общественного самоуправления и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на участие в спортивных соревнованиях и приобретение спортинвентаря.

Кроме того, в постановление о принятии областного бюджета вошёл ряд рекомендаций, выработанных по итогам депутатских слушаний и в ходе работы профильных комитетов областного Собрания над проектом бюджета.

— Область входит в 2017 год со всеми необходимыми документами, прежде всего – в финансовой сфере, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Поправки, предложенные депутатами, уточняют отдельные направления деятельности и некоторые параметры, отражают меры, действительно необходимые для развития региона.

Социальная направленность бюджета остается неизменной, но, как отметил глава Поморья, в главном финансовом документе региона есть место для решений, направленных на реализацию перспективных планов, в частности – мероприятий, направленных на развитие Архангельска как областного центра.

— Об этом мы договаривались с жителями столицы Поморья, и эти договоренности выполняются, – подчеркнул Игорь Орлов. – Изначально речь шла о 700 миллионах. Теперь же, с учетом всех источников финансирования, эта сумма превышает миллиард рублей. Более того, не исключено её увеличение после получения трансфертов из федерального бюджета.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области