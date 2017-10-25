Почти 50 тысяч юных северян были охвачены организованными формами летнего отдыха в этом году. Такую информацию представила депутатам областного Собрания министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова, выступая на «Правительственном часе» в рамках октябрьской сессии областного Собрания.

Как напомнила Елена Молчанова, в 2017 году летняя оздоровительная кампания впервые была проведена на принципиально новых условиях, обусловленных изменениями в федеральном и региональном законодательстве, а также принятием нового порядка предоставления детям мер социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления.

— В этом году была внедрена система сертификатов на оплату путёвок, проезда и сопровождения, – отметила Елена Молчанова. – По сути, это означает, что у детей и родителей появилось право выбора – где, в каком лагере отдыхать, исходя из собственных интересов и предпочтений. При этом подобная система позволяет стимулировать детские оздоровительные лагеря к дальнейшему развитию.

Не менее важным стало и другое новшество: на территории всех муниципальных образований Архангельской области установлена единая система мер социальной поддержки детям в сфере отдыха и оздоровления, а именно – Всего в летний период 2017 года на территории Архангельской области действовал 451 лагерь, в том числе 409 лагерей с дневным пребыванием детей, 22 загородных стационарных лагеря, 4 лагеря на базе санаторно-курортных организаций и 16 лагерей палаточного типа.единые сроки приёма документов и их состав, а также размеры оплаты из областного бюджета.

Отвечая на вопросы депутатов, министр подчеркнула: переход на новую систему себя полностью оправдал.

В целом, несмотря на сложные условия, в которых формировался региональный бюджет 2017 года, необходимый объём финансирования мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, был сохранён.

Как отметила Елена Молчанова, на эти цели областным бюджетом было выделено более 491 миллиона рублей, 35,6 миллионов рублей направили бюджеты муниципальных образований.

По состоянию на 1 октября 2017 года численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, составила 49 690 ребенка, в том числе организованным отдыхом было охвачено 13 823 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

До конца года прогнозируется оздоровление еще 10 142 детей. Таким образом, в 2017 году планируется оздоровить 59 832 ребенка, что составит 48,0 процентов от численности детей школьного возраста, проживающих в регионе.

По итогам анализа хода детской оздоровительной кампании 2017 года и анкетирования родителей определены и задачи на летнюю кампанию 2018 года, отметила Елена Молчанова.

Так, необходимо совершенствовать программы отдыха и оздоровления детей, развивать кадровый потенциал учреждений детского отдыха, продолжать работу по обеспечению безопасности.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области