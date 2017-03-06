Интеллектуальная элита: названы имена лучших школьников Поморья

Более 200 старшеклассников Архангельской области стали призёрами и победителями регионального финала Всероссийской олимпиады школьников. Этот интеллектуальный марафон состоял из соревнований по 21 предмету учебной программы.

Чтобы попасть в региональный финал, ребятам предстояло пройти непростой отбор. В школьном этапе приняло участие 46 тысяч человек, до соревнований муниципального уровня было допущено 15 тысяч юных северян, в решающий тур вышло чуть более одной тысячи школьников.

В расписании олимпиады были соревнования по предметам учебной программы. Среди самых зрелищных этапов турнира – состязания по ОБЖ, физкультуре и технологии. Впервые была проведена олимпиада по физике имени Джеймса Максвелла для учеников 7–8 классов.

Победителями регионального финала Всероссийской олимпиады школьников стали 53 старшеклассника, ещё 199 человек завоевали призовые места. Так, лучшие знания по экологии продемонстрировала ученица 10 класса Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова Татьяна Левинсон.

Более того, она смогла завоевать призовые места ещё по двум предметам.

Первое место на олимпиаде по экологии заняла Татьяна Левинсон из Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова.– Требования на каждой олимпиаде совершенно разные, но объединяющим началом являлось то, что для успеха требовалось найти нестандартный подход к решению задач. Здесь нужны были не просто знания, необходимо уметь анализировать и придумывать новое, – рассказала Татьяна Левинсон.

По результатам общероссийского рейтинга будут определены участники главного финала предметной олимпиады школьников от Архангельской области. Стоит напомнить, что в прошлом году по итогам этих состязаний был составлен специальный рейтинг качества работы регионов с талантливыми детьми. Поморье вошло в ТОП-20 лучших субъектов страны.

— В этом году финалы Всероссийской олимпиады школьников пройдут в 14 городах России, среди которых и Архангельск. Заявка столицы Поморья получила поддержку на федеральном уровне, поэтому уже в середине апреля около 200 юных знатоков истории со всей страны соберутся в областном центре, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области